Bordata a Cassano: mazzata durissima dall’ex Inter

Antonio Cassano ha ricevuto un pesantissimo attacco nelle scorse ore da un noto ex calciatore che in passato ha vestito la maglia dell’Inter

Difficile trovare un personaggio che abbia meno peli sulla lingua di Antonio Cassano. L’ex fantasista di Bari è considerato uno dei talenti sprecati più rilevanti in assoluto, perché le capacità dal punto di vista tecnico del classe ’82 (compirà 41 anni il prossimo 12 luglio) non si discutono.

E lo dimostra ampiamente la sua carriera: al di là della parabola discendente, Cassano ha avuto l’opportunità di vestire maglie importanti come quelle di Real Madrid, Inter, Milan e Roma. Quello passato nella capitale, probabilmente, è stato il periodo di massimo splendore dell’ex trequartista, tant’è che poi arrivò la prestigiosa chiamata dei ‘Blancos’. Insieme a Totti il pugliese ha formato una coppia d’attacco davvero incredibile, che faceva invidia letteralmente a chiunque.

D’altronde, guardare Cassano ed il ‘Pupone’ mentre giocavano a calcio era un qualcosa che riempiva il cuore. Madre natura è stata molto lieta con entrambi senza dubbio. E allora cosa è mancato all’ex fantasista per restare ad altissimi livelli e rendersi protagonista di una carriera straordinaria? Di certo l’aspetto mentale è sempre stato il suo vero tallone d’Achille. Non basta il talento, servono anche lavoro ed applicazione costante.

E Cassano in questo ha deluso più volte i suoi sostenitori. Lui stesso ha ammesso ripetutamente che non aveva la testa adatta a reggere determinate pressioni mediatiche e non solo. La forza mentale, quando si arriva ad un certo punto, diventa il dettaglio più decisivo, così si spiega la parabola discendente di Fantantonio. La scarsa capacità di autocontrollo gli ha creato dei problemi spesso e volentieri.

L’ex Inter attacca duramente Cassano: “Ora basta”

Anche oggi, in tal senso, la situazione non è migliorata di molto, anzi. Di frequente l’ex attaccante esprime le proprie opinioni sul mondo del pallone, intervenendo in onda sul famoso canale Twitch della Bobo TV. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Cassano più volte si lascia andare ad attacchi nei confronti di alcuni personaggi legati in qualche modo all’universo del pallone.

Ciò, ovviamente, genera parecchie critiche nei suoi confronti, anche perché Cassano spesso esterna i suoi pensieri in maniera irriverente. Un qualcosa che non va giù a Stephane Dalmat, ex centrocampista che – tra le altre squadre – ha militato pure nelle fila dell’Inter in passato.

Dalmat sul suo profilo Instagram ha voluto scagliarsi contro Cassano: “Io ti rispetto e tu sei stato un buon giocatore. Ma ora basta, per favore. Rimani al tuo posto. Basta criticare chi è stato molto più forte di te“. Insomma, parole che non lasciano a tante interpretazioni.

D’altronde, per dire, l’ex Sampdoria tempo fa aveva criticato duramente persino Cristiano Ronaldo, un giocatore che ha segnato per sempre la storia del calcio. Senza considerare Erling Braut Haaland, anche lui finito nel mirino di Fantantonio. E c’è chi ormai non sopporta più certe sue uscite.