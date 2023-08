Accoltellato durante l’asta di Fantacalcio: le condizioni del ragazzo

Un ragazzo di soli 15 anni è stato accoltellato, a causa del Fantacalcio. Nel corso di un’asta tra amici, è finita così, tragedia nel napoletano.

Ha dell’incredibile quanto è successo nella serata di ieri, col ragazzo che è stato portato d’urgenza all’ospedale dopo la lite che è scaturita a causa dell’asta del Fantacalcio, quello che risulta essere uno dei giochi più amati dagli italiani. Questa volta però è finita in tragedia.

Perché il ragazzo di soli 15 anni, incensurato tra l’altro, ha subìto una violenza fisica inaudita a Napoli. E pensare che si tratta solo di un gioco. Pugnalato da un coltello, con le ferite che hanno fatto versare diversi litri di sangue al ragazzo che è arrivato in condizioni terribili all’ospedale, dov’è stato ricoverato d’urgenza.

Accoltellato dopo l’asta del Fantacalcio: terribile tragedia a Napoli

È successo a Napoli, precisamente nel quartiere di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a causa dell’asta di Fantacalcio, aggredito precisamente in via Eduardo Scarpetta.

Si è sfiorato il peggio, ma è tragedia nel napoletano perché il ragazzo è stato ricoverato d’urgenza per le diverse ferite inflitte dalla lama.

Il coltello è stato infilato nelle gambe, riportando gravi ferite al ragazzo. Accoltellato per un gioco, il Fantacalcio, a soli 15 anni. La Squadra Mobile della Questura di Napoli, capitana da Alfredo Fabbrocini, sta indagando sulla vicenda.

Accoltellato per il Fantacalcio, rischia di perdere la gamba

Ha dell’incredibile la notizia riportata quest’oggi dalle diverse testate di cronaca, in Italia, che hanno svelato il motivo che si cela dietro l’accoltellamento al ragazzo di soli 15 anni, a Ponticelli.

Come riferito dalla Questura di Napoli, sarebbe a causa dell’asta del Fantacalcio che la vittima ha subìto le diverse coltellate alla gamba. Una lite che sarebbe scoppiata nel corso dell’asta del Fantacalcio, momento clou del gioco che i ragazzi da quell’età in su praticano anno dopo anno, legato al calcio. Attualmente il ragazzo di 16 anni, che ha sferrato i fendenti ai danni della povera vittima, si trova negli uffici della Questura di Napoli, fermato per quanto accaduto nel corso della serata di ieri. Mentre, la vittima, si trova in questo momento ricoverato all’Ospedale del Mare e rischia l’amputazione della gamba.

Fantacalcio finisce in tragedia: ma che cos’è l’asta del Fantacalcio?

Milioni di ragazzi si riuniscono, in amicizia, per godersi quello che resta uno dei giochi più belli legati al calcio, specie in Italia. La tragedia nel napoletano è avvenuta nel corso dell’asta di Fantacalcio, momento che risulterebbe più divertente tra l’altro dello stesso gioco. Ogni singolo “Fantallenatore” ha la possibilità di allestire la propria rosa attraverso un budget fissato in origine, in pari con tutte le altre squadre che partecipano. Il più bravo a spendere i propri “Fantamilioni” per i migliori calciatori di Serie A, si aggiudica la rosa migliore che dovrà poi competere nello stesso Fantacalcio che va di pari passo con le partite che si disputano in Serie A.