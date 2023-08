Roma-Milan, infortunio in attacco: attacco inedito all’esordio di Lukaku

La Roma ha accolto Lukaku e sarà già pronto per la sfida contro il Milan, ma nella sfida dell’Olimpico, i due allenatori dovranno fare i conti con la formazione.

Un infortunio potrebbe compromettere quella che è la gara d’esordio di Romelu Lukaku che, ironia della sorte, dovrà sfidare il Milan nella sua prima apparizione in giallorosso. Chissà se partirà titolare, con entrambi gli attacchi dei due club che nella serata di venerdì, potrebbero essere stravolti.

Da una parte c’erano le condizioni di Rafael Leao da monitorare dopo l’infortunio legato all’ultima sfida disputata dal Milan, contro il Torino, dall’altra un’altra situazione per quello che diventerebbe all’Olimpico, un attacco inedito per la sfida tra Roma e Milan.

Roma-Milan, infortunio e assenza alla gara d’esordio di Lukaku? Le ultime

La Capitale è impazzita di gioia per l’arrivo di Romelu Lukaku, il centravanti ex Inter è sbarcato in Italia tornando in Serie A, per giocare alla Roma.

E nel prossimo week-end, la terza giornata aprirà con la delicatissima sfida tra Roma e Milan, con i giallorossi che hanno voglia e intenzione di procedere verso la prima vittoria dopo il singolo punto raccolto nelle sfide giocate tra Salernitana e Verona.

Mourinho potrebbe schierare titolare subito Romelu Lukaku, ma occhio a quelle che sono le condizioni di Paulo Dybala dopo l’infortunio di Verona: la Joya argentina potrebbe non esserci a causa del problema muscolare.

Lukaku senza Dybala contro il Milan: il possibile attacco inedito

Paulo Dybala potrebbe non esserci in coppia, nel tandem con Romelu Lukaku, che i tifosi della Roma non vedono l’ora di godersi all’Olimpico. Secondo quanto riportato in giornata dai colleghi di Sky Sport, continueranno ad essere valutate le condizioni di Dybala nel giorno di vigilia e in quella che sarà la rifinitura prima della sfida di venerdì sera, tra Roma e Milan.

Ci sarà da capire se sarà o meno schierabile in coppia con Lukaku, nella gara dell’Olimpico. Qualora dovesse partire dalla panchina, si vedrebbe un tandem formato da Belotti e Lukaku, due centravanti con alle spalle Pellegrini. Da monitorare anche la presenza di Azmoun, che potrebbe fungere da sottopunta, anche lui alla gara d’esordio in giallorosso.

Infortunio Dybala: le condizioni della Joya

Dybala si sta allenando in gruppo, ma sono da valutare quelle che sono le sue condizioni dopo l’infortunio di sabato scorso.