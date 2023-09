Calciomercato: altra folle offerta dall’Arabia Saudita, la decisione

Il calciomercato estivo di quest’anno in Europa è stato condizionato in maniera clamorosa da quelle che sono state le folli offerte dell’Arabia Saudita. Sono tanti i giocatori andati via e non è ancora finita.

In vista dei prossimi mesi c’è la promessa di continuare a fare un calcio in questo modo per quanto riguarda le squadre dell’Arabia Saudita che vogliono provare a chiudere il mercato europeo.

L’intenzione è quella di portare tutti i migliori giocatori nel Medio Oriente e andare a stravolgere il mondo del calcio, spostando gli ascolti delle tv e l’attenzione verso il loro calcio.

Calciomercato: altre offerte dall’Arabia Saudita

Sono tantissime le offerte che possono arrivare dall’Arabia Saudita anche nei prossimi mesi. Perché c’è la chiara intenzione da parte di alcuni club di provare a spostare l’attenzione verso quel tipo di calcio che potrebbe seriamente spazzar via l’interesse dei tantissimi appassionati per il mondo del calcio europeo. Sono tanti i giocatori che sono andati via e tanti altri continueranno ad approdare in quel continente, per questo ora le cose si fanno serie.

Tra i tanti casi di trasferimento in Arabia Saudita spuntano anche quelli dei grandi rifiuti per offerte choc. Questo può essere determinante per il futuro. Intanto, arrivano aggiornamenti e retroscena su un trasferimento che è saltato dall’Europa all’Arabia nei giorni scorsi.

Real Madrid: Alaba rifiuta l’Arabia Saudita

Ma non tutti i i giocatori hanno dimostrato di essere attaccati ai tanti milioni che offrono in Arabia Saudita. Infatti, sono state tante altre le offerte rifiutate che hanno cambiato tutto e fatto ripensare che il calcio europeo può salvarsi, come il secco ‘no’ arrivato da parte di David Alaba si nei confronti dei club dell’Arabia Saudita.

Non c’è mai stata l’opzione da parte del difensore austriaco quest’estate di approdare in Arabia Saudita per dire addio al Real Madrid. Lo stesso è capitato anche a Modric nello stesso club spagnolo. Questo grande gesto ha convinto al club spagnolo di intavolare la trattativa di rinnovo con Alaba pronto a restare a lungo ancora al Real Madrid.

Caos Arabia Saudita: il calcio europeo vuole combattere

Il calcio europeo vuole provare a combattere quanto sta accadendo con l’Arabia Saudita e per farlo sarà necessario e non poco l’aiuto dei giocatori. Saranno proprio loro alla fine a determinare che tipo di importanza andrà ad acquisire il mondo del calcio in Arabia rispetto quello in Europa.