Accordo lampo con Del Piero: nuovo direttore sportivo, firma ora

Alessandro Del Piero è pronto a tornare attivamente nel mondo del calcio: firma un contratto da direttore sportivo.

L’ex campione della Juventus da quando ha lasciato il calcio giocato ha sempre provato a restare vincolato al mondo del “suo” sport e negli anni ha costruito una brillante carriera da opinionista. Spesso ospite anche nelle tv italiane, gli è sempre stato chiesto quando avrebbe deciso sul suo futuro professionale e le sue risposte non erano mai state chiarissime.

Ora il futuro di Alessandro Del Piero si va delineando sempre più e le possibilità di vederlo di nuovo all’opera, questa volta in dirigenza, sono sempre più alte.

Del Piero diventa dirigente: futuro deciso

Le stelle del calcio sono il sogno di ogni società del mondo. Avere in dirigenza figure di spessore internazionale è sempre molto utile da tutti i punti di vista. Per l’esperienza che hanno, anche nell’affrontare momenti complessi, ai rapporti con i tifosi, fino alle decisioni di calciomercato che possono certamente influenzare i calciatori.

Tra questi c’è sicuramente Alex Del Piero, una delle personalità italiane più amate in giro per il mondo. Ha esperienza e carisma da vendere e tutti i top club del mondo lo cercano.

Alessandro Del Piero diventa dirigente. L’ex campione della Juventus ha sempre cercato l’occasione giusta per iniziare a metter in mostra il suo talento alla scrivania, e ora può metterlo in atto.

Nuovo accordo per Del Piero: farà il direttore sportivo

Alessandro Del Piero diventa direttore sportivo. Dopo una vita intera trascorsa alla Juventus da calciatore, però, il suo futuro dietro la scrivania non sarà in bianconero, almeno per il momento. Non ha mai avuto realmente la possibilità di trovare un accordo con la sua ex squadra, neppure quando si è deciso di cambiare dirigenza.

Secondo quanto trapela dall’Arabia Saudita, infatti, Alessandro Del Piero sta per diventare il direttore sportivo dell’Al-Nassr.

La società che ha tesserato Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni è pronta a ricoprire d’oro anche Del Piero, per affidargli l’incarico di direttore sportivo.

Del Piero in Arabia Saudita: un’altra stella dopo Ronaldo

Dopo Cristiano Ronaldo l’Al-Nassr non intende fermarsi e ora vuole anche Alessandro Del Piero. Non da calciatore, però, ma da dirigente sportivo. Il club ha fatto grandi investimenti nelle ultime sessioni di mercato e vuole continuare a crescere per espandersi sempre di più e arrivare a competere realmente con l’appeal del calcio europeo.

L’innesto di Alessandro Del Piero sarebbe epico per l’Al-Nassr. Con le sue conoscenze e le sue caratteristiche, “Pinturicchio” potrebbe portare altri giovani promettenti e altri campioni in Arabia Saudita per far accrescere ancora di più il valore del club.

Non ci sono ancora notizie ufficiali ma nelle prossime ore Del Piero potrebbe volare in Arabia Saudita e firmare il nuovo contratto da direttore sportivo.