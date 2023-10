Galtier è il nuovo allenatore: firma a sorpresa

Christophe Galtier è uno dei top allenatori rimasti senza squadra dopo l’esonero dal PSG: ora è pronto a iniziare una nuova avventura.

Il tecnico francese ha fatto molto bene nelle esperienze prima di approdare al Paris Saint-Germain in cui non è mai riuscito a imporre il suo gioco e le sue idee ai campioni di grandissimo spessore che hanno vestito la maglia parigina. Al termine della scorsa stagione, ha detto addio al club francese e da quel momento è senza contratto.

Il futuro di Galtier si decide proprio in queste ore. Il suo nome è stato accostato spesso anche al campionato italiano, in particolare ai top club e ora è pronto a iniziare la nuova avventura.

Galtier vicinissimo al Napoli: cosa è successo

A pochi mesi dall’inizio della stagione, Christophe Galtier è già pronto ad accomodarsi su una nuova panchina. L’approdo al PSG aveva fatto immaginare a tutti la possibilità di una crescita esponenziale del club, a livello europeo, ma questa non è mai avvenuta.

Christophe Galtier è uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis tra gli allenatori. Il tecnico francese è sempre piaciuto al presidente del Napoli che ha cercato di portarlo in azzurro in più occasioni.

Poi il tecnico francese ha scelto altre mete e lo stesso ha fatto il presidente del Napoli che poi, ha deciso di prendere Rudi Garcia. E nel futuro immediato non ci sarà alcun accordo con Galtier.

Galtier lascia l’Europa: nuova destinazione

Christophe Galtier è pronto a iniziare una nuova avventura in panchina. Il tecnico francese non intende restare fermo a lungo e vuole avviare una nuova vita, diversa anche per le vicende extracalcio che lo hanno coinvolto.

Secondo quanto riferisce RMC Sport, Galtier è pronto a volare in Qatar per iniziare in Asia la sua nuova vita da allenatore. Sulle sue tracce c’è l’Al-Duhail che ha grandi mire per il futuro.

Galtier prenderà il posto di Hernan Crespo che è pronto a tornare in Argentina. L’ex attaccante di Milan, Lazio e Parma ha vissuto un’esperienza importante in terra asiatica ma ora sente la necssità di tornare a casa e ricominciare.

Galtier all’Al-Duhail: allenerà Coutinho

Galtier sarà il nuovo allenatore dell’Al-Duhail in Qatar. Il tecnico francese è pronto a volare in terra asiatica per cambiare completamente vita.

In Qatar troverà anche un calciatore di grande spessore come Philippe Coutinho che certamente gli darà modo di esprimersi al meglio.

Nei giorni scorsi Galtier era stato cercato anche dal Marsiglia ma lui ha rifiutato e poi il club ha puntato tutto su Gennaro Gattuso. Non ha voluto proseguire ancora in Francia dopo aver allenato Nizza e PSG. Non allenerà nemmeno in Italia nel prossimo futuro, nonostante l’interessamento di alcuni top club.