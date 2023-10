Milan, Pioli arrabbiato dopo la partita: se l’è presa con tutti

Il Milan di Stefano Pioli pareggia per la seconda volta consecutiva in Champions League per 0-0: il tecnico è arrabbiato dopo la partita.

I rossoneri non riescono a vincere né a segnare per la seconda partita consecutiva in Champions League. I due punti in classifica non sono sicuramente da buttare ma non sono neppure il bottino che la squadra di Stefano Pioli si aspettava al sorteggio, nonostante le grosse difficoltà subito messe in chiaro.

Contro il Borussia Dortmund la partita è stata sporca e con poche occasioni da gol vere e proprie. E non tutti i rossoneri sono giudicabili positivamente al termine della sfida tedesca.

Pioli nervoso dopo Borussia Dortmund Milan: il motivo

Stefano Pioli non ha digerito il secondo pareggio consecutivo per 0-0 della sua squadra in Champions League. Contro il Newcastle era arrivato un pari a reti bianche che aveva pesantemente scontentato il club e i tifosi che si aspettavano una reazione d’orgoglio contro il Borussia Dortmund.

Anche questa sera, però, la partita del Milan non è stata sufficientemente importante per riuscire a portare a casa i tre punti, fondamentali ai fini della classifica.

Il Milan ora è al terzo posto in classifica, con due punti ma anche con zero gol fatti e zero gol subiti. E proprio per questo motivo Pioli era arrabbiatissimo al termine del match.

Pioli nervoso con la squadra: “Bisogna essere cinici

Al termine di Borussia Dortmund Milan, Stefano Pioli ha analizzato il pareggio maturato contro i gialloneri al Westfalenstadion.

Leao poco incisivo? “Ha fatto un’ottima partita ma è normale che da lui ci si aspetti sempre che faccia cose eccezionali. Posso dire che è stato una spina nel fianco per i nostri avversari. Il rammarico è non vincere queste due partite di Champions: ci fa male, dobbiamo essere più cinici”. Girone Milan? “Sappiamo di non poter sbagliare un colpo e per questo viviamo ogni partita con grande concentrazione. Il nostro girone è quello con la qualità più elevata e ora il doppio confronto con il PSG diventa fondamentale“.

La sua disamina, poi, si chiude con la debolezza offensiva del Milan, fermo ancora a zero gol in due partite di Champions League

“È un peccato non segnare ancora una volta in Champions. È stata la classica partita da Champions. Abbiamo avuto noi le occasioni più importanti, ma non siamo riusciti a segnare”.