Accordo lampo per Rashford, ha scelto il suo nuovo club

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quello che sarà il trasferimento del calciatore inglese, perché Marcus Rashford è pronto al trasferimento immediato.

Arrivano delle novità che riguardano quello che può accadere proprio nelle prossime ore con la scelta del bomber inglese pronto a dare il suo sì definitivo per la sua prossima avventura. Attenzione a quello che può essere quindi l’accordo definitivo per Marcus Rasford pronto al trasferimento.

Arrivano aggiornamenti in merito alla scelta che può andare a ribaltare in maniera immediata la scelta del giocatore che è pronto a stravolgere tutto e subito. Perché la sua avventura al Manchester United è ormai conclusa e sembra per sempre a causa di quelli che sono i rapporti con il nuovo allenatore Amorim che ha deciso di metterlo fuori dal progetto.

Su Rashford si è fatto avanti il Napoli, ma anche Milan e Juventus in Serie A e adesso ci sono delle novità riguardo la scelta del calciatore che ha attirato l’attenzione di tanti club in giro per l’Europa vista la grande occasione che rappresenta.

Calciomercato: Rashford ha trovato squadra

Si avvicina sempre di più il momento della verità per il futuro di Marcus Rashford che sembra ormai deciso, lontano dal Manchester United e pronto per giocare con un altro grande club in Europa che vuole provare ad entrare nella storia trascinato anche dalle sue giocate.

Rashford ha risposto al Milan e dato il suo consenso a quello che può essere il trasferimento nei prossimi giorni in Italia e per giocare con la storica maglia rossonera. Una giornata molto importante che ha di fatto avvicinato Rashford al Milan e proprio la volontà di Marcus sembra essere stata decisiva.

Si parla di un prestito di Rashford al Milan con il Manchester United che non ha aperto al suo trasferimento stesso in Premier League dove si erano fatti avanti West Ham e Tottenham, mentre il Barcellona è alle prese con i guai economici. Il suo amico Zlatan Ibrahimovic nelle prossime ore può trovare l’intesa definitiva.