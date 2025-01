Calciomercato: accordo con Niang, è fatta per il ritorno in Italia

Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro dell’ex Milan che, ancora una volta, riparte dall’Italia. Arriva l’annuncio sulla prossima squadra di Niang.

Il calciatore ha deciso di accettare l’offerta del suo vecchio dirigente. Una nuova avventura in Italia per Niang, reduce dall’esperienza poco fortunata in Marocco tra le fila del Casablanca.

Sulle orme di quanto fatto lo scorso anno, quando venne acquistato dall’Empoli a titolo definitivo negli ultimi giorni di calciomercato. Ancora una volta, infatti, Niang ha deciso di tornare in Italia per mettersi a disposizione dell’allenatore e della società che, in questo momento, non naviga in buone acque.

Con la maglia del club toscano, nella scorsa stagione, fu protagonista inattesa della permanenza in Serie A dell’Empoli, con 6 gol in 14 presenze. Lasciò il club perché aveva il contratto in scadenza e decise di non rinnovarlo.

Per lui un’avventura in Africa, in Marocco, con la maglia del Wydad Casablanca. Un’esperienza che si è rivelata deludente, visto che non è riuscito ad incidere secondo le sue aspettative.

Ecco perché, rimasto svincolato, adesso Niang riparte nuovamente dall’Italia con la speranza di tornare di nuovo protagonista. Svelato il prossimo club dell’attaccante, che ha un passato anche con la maglia del Milan.

Chi sta prendendo Niang? Ritorno in Italia per l’attaccante

La classifica piange, ed è per questo che la società è corsa ai ripari per aggiustare la rosa con l’innesto di qualche giocatore d’esperienza.

Il direttore sportivo ha deciso di richiamare una vecchia conoscenza, che ha portato all’Empoli la scorsa stagione. Un colpo a sorpresa da parte del club di Serie B che ha convinto il giocatore a firmare fino al termine della stagione.

Accardi ha chiuso l’operazione per portare alla Sampdoria Niang, che è già pronto per la sua nuova avventura in Italia, in Serie B.

Niang Sampdoria: ultimissime notizie

M’Baye Niang è pronto a firmare il nuovo contratto con la Sampdoria. Il calciatore ha deciso di scendere, per la prima volta in carriera, in Serie B, anche grazie all’intercessione del direttore sportivo Accardi, che lo scorso anno l’ha portato all’Empoli.

C’è grande curiosità attorno a questa operazione di calciomercato, visto che il ragazzo – se in forma – ha dimostrato di poter fare la differenza. Può essere lui l’uomo della salvezza per la squadra blucerchiata, in questo momento in grande difficoltà ed in lotta per non retrocedere in Serie C.