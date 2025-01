Scoppia il “giallo” in casa Inter: c’è l’annuncio sull’infortunio

Questa sera c’è il recupero tra Inter-Bologna e scoppia il “giallo” per l’annuncio sull’infortunio proprio poco prima del match di Serie A.

Dopo la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, che ha portato al rinvio obbligatorio del match in programma che si gioca questa sera a San Siro tra Inter-Bologna, dopo le partite già giocate tra Como-Milan e Atalanta-Juventus, ecco la notizia sull’infortunio.

Stessa notizia che arriva per voce diretta dell’Inter, attraverso le parole di Simone Inzaghi che ha così annunciato l’assenza del giocatore per infortunio. Assenza che però sicuramente alimenta le voci su un possibile addio imminente, considerando le voci di calciomercato e l’esigenza da parte del club nerazzurro in quel ruolo. I tifosi sui social si interrogano e tra i commenti si legge qualche “scettico” di troppo che si domanda se ci sia o meno verità dietro le parole di Inzaghi, accendendo un vero e proprio “giallo” in casa Inter.

Infortunio e annuncio prima di Inter-Bologna: si accende il giallo

L’infortunio del proprio calciatore è arrivato ai microfoni di Dazn da parte di Simone Inzaghi che, nel pre-partita di Inter-Bologna ha così parlato del suo calciatore, finito out dalle scelte.

Solo assente dagli undici titolari però perché il calciatore è scivolato in panchina ed è regolarmente convocato. Sul motivo che ha spinto Inzaghi a non sceglierlo, non c’entrerebbe il mercato ma è la seconda volta che non gioca nonostante l’esigenza dell’Inter a centrocampo, viste l’assenza pesante di Calhanoglu.

Inzaghi ha spiegato che ha avuto un problema, Davide Frattesi ed è questo il motivo legato alla sua esclusione. In verità però è sempre al centro delle vicende di calciomercato e questo accende domande tra i tifosi dell’Inter su quale sia la vera ragione dell’esclusione se poi, la stessa Inter e lo stesso Inzaghi, lo ha comunque inserito tra i convocati di questa sera.

Le parole di Inzaghi sul calciatore escluso

“Ci siamo incontrati diverse volte con Vincenzo Italiano, sono i particolari che fanno la differenza questa sera. Frattesi non gioca titolare perché ha avuto un problema fisico, ma sta bene a livello di morale. Andiamo avanti così”. Queste le parole di Simone Inzaghi, nel pre-partita di Inter-Bologna, con l’esclusione che era prevedibile dopo le voci di calciomercato proprio sul centrocampista che piace a due club di Serie A, stando ai rumors recenti.

Escluso dalle scelte: saluterà l’Inter a gennaio, la destinazione

Sembra ormai certo il futuro di Davide Frattesi, lontano dall’Inter, ma non lontano dalla Serie A perché è in Italia che si consumerebbe la permanenza con trasferimento in una rivale. Si era ipotizzato del Napoli prima e della Roma poi, ma si sarebbe anche inserita la Juventus in questi ultimi giorni. La trattativa è aperta a circa 30-40 milioni per la cessione dell’Inter.