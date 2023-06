Addio a Buffon, che bufera: “Saputo ben altro”

Nuova amarezza per Gigi Buffon anche se con il campo non c’entra: quello che è successo in passato merita dichiarazioni di fuoco

Due coppie profondamente diverse, ma a legarle ci sarà almeno un grande evento. Suona strano, ma Chiara Ferragni e Fedez sono uguali ad Alena Seredova e Alessandro Nasi. In cosa? Nel fatto che ufficialmente l’ex moglie di Gigi Buffon si sposerà in una location bellissima che qualche anno fa ha “benedetto” anche i Ferragnez.

Cinque anni fa l’imprenditrice e il rapper milanese si sposavano nella cattedrale di Noto. Tra meno di due settimane sempre nella capitale del barocco siciliano toccherà al manager torinese e all’ex modella ceca che a Torino ha da anni la sua seconda casa. Un centinaio di invitati, la cerimonia in Comune e poi il ricevimento in una tenuta dove lei confessa di non essere mai stata. Ma già diversi mesi fa aveva detto di volersi sposare al Sud, anche se la sua prima scelta era stata la Puglia.

Poi su consiglio di Alessandra Grillo, amica ma anche la stessa wedding planner dei Ferragnez, ha virato su Noto anche se sarà una festa diversa. Molto più intima rispetto a quella del 2018, in linea con loro.

Per Alena sarà anche l’occasione di chiudere definitivamente un capitolo della vita. Quello legato all’ex marito. Fino al 2014 un matrimonio praticamente perfetto e due figli, Louis Thomas e David Lee. Dopo i Mondiali in Brasile, il diluvio rappresentato dal tradimento con Ilaria D’Amico. Ora, intervistata dal settimanale ‘Oggi’, ribadisce che non c’erano state avvisaglie.

“Se ho saputo dalla radio che le cose con il mio ex marito non andavano più? Ho saputo dalla radio ben altro”. In effetti la storia era stata sdoganata molto in fretta dai media che non aspettavano altro. E lei ha rischiato di esserne travolta, anche se fin da subito ha preso una decisione: pensava solo ai suoi figli che erano ancora piccoli e così si è salvata.

Addio a Buffon: un dolore che non è facile dimenticare nonostante il tempo

Il concetto di famiglia allargata non le è mai appartenuto ed è così ancora oggi. I suoi figli sono liberi di vedere il padre ogni volta che vogliono, ma non hanno mai passato una festa o una vacanza insieme.

La vera svolta è arrivata nel 2015 quando per caso ha conosciuto Alessandro Nasi, cugino degli Elkann e degli Agnelli, oggi vice presidente di Exor. Allo stadio non eri erano mai visti e non frequentavano gli stessi ambienti. Ci ha pensato Lavinia Borromeo, moglie di John Elkann e grande amica di Alena, a farli conoscere in montagna. Non a caso sarà lei la sua testimone di nozze.

Non un colpo di fulmine, sono serviti diversi mesi per cedere. Ma come ammette lei adesso ne aveva bisogno, le serviva qualcuno in cui riporre di nuovo fiducia. Quello che ha apprezzato di più nel suo attuale compagno e futuro marito è stata la pazienza. Ha saputo aspettare i suoi tempi senza metterle fretta e ha sempre avuto rispetto della famiglia che aveva creato.

Da quattro che erano, sono diventato cinque con la nascita di Vivienne Charlotte e così lei ha riscoperto la voglia di avere un equilibrio. Non dimentica quello che è successo in passato, non lo farà mai perché la botta subita da Buffon è stata troppo pesante. Questo però non le impedisce oggi di essere felice e tra qualche giorno di essere anche di nuovo sposata.