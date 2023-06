Canalis boom, la giacca si apre e fa sognare

Elisabetta Canalis in qualsiasi look e in qualsiasi situazione è sempre incontenibile: la showgirl ci spiazza ancora una volta

Sembra incredibile da dire, ma anche una bellezza come Elisabetta Canalis inizia a raccogliere delle critiche. La showgirl sarda rimane una delle più affascinanti sulla scena, ma di recente qualcuno tra i fan non ha condiviso alcune sue scelte.

Qualche ritocco estetico e le sue vicende personali (da qualche mese, si è separata dal marito) l’hanno messa, nel 2023, nell’occhio del ciclone per quanto concerne le pagine e le cronache di gossip. In ogni caso, però, i sostenitori della splendida Elisabetta restano sempre in larghissima maggioranza.

Il suo seguito è stato sempre particolarmente numeroso, fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo. E del resto, quando si parla di lei, è ancora inevitabile farlo come di colei che rappresenta la prima pietra di paragone in merito al ruolo della velina di Striscia la Notizia, dopo di lei sdoganato a icona assoluta di fascino e sensualità femminile. Anche perché nel suo caso il tempo, nonostante siano passati ormai più di vent’anni, sembra non essere passato affatto.

Bellezza da capogiro sempre e comunque, Elisabetta è una delle personalità italiane più cliccate sui social, con oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram. E anche nell’estate 2023, lo sappiamo già, ci regalerà momenti ed emozioni indimenticabili.

Elisabetta Canalis, scopre dettagli in primo piano che seducono al primo colpo: si resta a bocca aperta

In tal senso, le prime immagini della bella stagione condivise sul suo profilo social hanno già lasciato il segno. E le ultime riescono a fare altrettanto, cogliendoci decisamente di sorpresa.

La Canalis, lo sappiamo, ha la capacità di risaltare alla grande con qualsiasi genere di look. Il risultato non cambia, è sempre favolosa. E dunque, eccola in abbigliamento da ‘biker’, con pantalone e giacca di pelle, con l’apertura della giacca che sotto fa emergere un top striminzito, che al di sotto le scopre il ventre.

Ombelico in bella vista, un dettaglio che nel suo caso è più che sufficiente a risultare irresistibile e ad accendere la passione e la fantasia dei fan. Applausi a scena aperta, alla soglia dei 45 anni (li compirà nel mese di settembre) Elisabetta non si smentisce mai e scatto dopo scatto sa sempre come attirare l’attenzione e accendere l’atmosfera. Uno spettacolo unico nel suo genere.