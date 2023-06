Dia in una big: che colpo in Serie A, attacco sistemato

La Salernitana si è resa protagonista di una buona stagione, visto il quindicesimo posto in classifica ottenuto con quota 42 punti.

Da quando è arrivato Paulo Sousa la squadra campana ha invertito la rotta, disputando partite di altissimo livello. Uno dei migliori della stagione del club granata è senza dubbio Boulaye Dia, diventato indispensabile per la squadra.

Il senegalese classe 1996, alla sua prima stagione in Italia, ha realizzato sedici reti e fornito sei assist in 33 partite disputate tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni hanno portato la dirigenza ad optare per il riscatto dal Villarreal, fissato a circa 12 milioni di euro. Nonostante questo, il club può pensare di cederlo in caso di offerte importanti, con un top club nostrano che si è già mosso per cercare di valutare la fattibilità dell’operazione.

La società interessata ad acquistare il classe 1996 è la Roma, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato. I giallorossi, infatti, hanno bisogno di tasselli importanti da regalare a José Mourinho, che sarà costretto a restare senza il proprio bomber per diversi mesi.

Riscatto e addio, Dia può partire: c’è la Roma

Tammy Abraham, visto l’infortunio rimediato nell’ultima gara stagionale contro lo Spezia, non tornerà prima del 2024, e questo mette la società nella condizione di cercare in breve tempo un nuovo bomber per lo ‘Special One’.

Un altro calciatore in forte dubbio in casa Roma è Andrea Belotti, che nonostante il rinnovo fino al 2025 potrebbe lasciare la capitale in estate. Questo per via della stagione non positiva disputata, che lo ha visto chiudere il campionato con addirittura zero reti realizzate. Leggermente meglio in Europa, dove il ‘Gallo’ ha realizzato quattro goal. Su di lui c’è l’interesse di alcuni club nostrani, con la Roma pronta a valutare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare.

Per via dell’infortunio dell’attaccante inglese, il club giallorosso ha individuato in Boulaye Dia il profilo perfetto da regalare a José Mourinho. Al tecnico piace e non poco il senegalese, anche se le richieste esose del club campano possono spaventare la dirigenza. Il club di Iervolino, dopo il riscatto da 12 milioni, pare intenzionato a chiedere circa 25/30 milioni di euro per dare il via libera alla cessione.

Si tratta di una cifra importante per le casse del club capitolino, che potrebbe decidere di investire per assicurarsi un calciatore che si è rivelato essere uno dei migliori nella stagione appena conclusa. José Mourinho aspetta un nuovo bomber, con Boulaye Dia pronto a vestirsi di giallorosso.