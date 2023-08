FIGC: rossoneri penalizzati, il 29 agosto la decisione

La lunga estate del calcio italiano sembra non voler terminare più. Secondo quanto pubblicato dalla Federazione, anche i rossoneri sono stati penalizzati dopo quanto accaduto a giugno, per questo motivo il 29 agosto saranno chiamati in causa prima della decisione definitiva.

Nel corso dell’ultimo campionato, sono diversi i fatti che hanno portato la Lega Calcio a prendere decisioni irreversibili e che hanno visto protagonista anche club ai vertici del calcio italiano come la Juventus e la Sampdoria, con quest’ultima che pure ha dovuto fronteggiare alcune questioni che sono state poi risolte con la penalizzazione.

A tenere banco adesso è la situazione che riguarda i rossoneri che, nel prossimo 29 agosto, subiranno una decisione definitiva in merito alla penalizzazione che riguarda la classifica che subirà presumibilmente degli stravolgimenti.

Rossoneri penalizzati, il 29 agosto si decide il futuro

Altro ricorso, a fine mese anche il club rossonero conoscerà il proprio destino nella prossima stagione. Dopo la Reggina ed il Perugia, c’è un altro club che attende il 29 agosto per capire quale sarà il proprio futuro.

Secondo quanto riferito in giornata, ci sono alcune situazione che tengono ancora banco per il calcio italiano, quando manca praticamente poco o nulla all’inizio del nuovo campionato.

A riguardare il tutto, nella sentenza, è il ricorso da parte del Foggia per i ritardi riguardanti il Lecco, squadra che ha battuto i rossoneri nell’ultima finale play-off di Serie C. Quanto segue, è quel che è stato pubblicato quest’oggi, nell’ultimo dispositivo che riguarda i foggiani, che sono parte della causa della sentenza che verrà presto emessa.

Foggia, ricorso al TAR: la sentenza sulla penalizzazione

Il Foggia, infatti, dopo aver perso la finale playoff di Serie C contro il Lecco spera nel ripescaggio in cadetteria. Il club pugliese aveva presentato ricorso sull’ammissione del Lecco visti i ritardi burocratici che hanno messo in bilico il campionato. Per questa ragione, come emerge nell’ultimo dispositivo pubblicato, anche i foggiani a fine mese saranno parte in causa nella decisione che sarà presa.

“Ricorso numero di registro generale 6916 del 2023, del

Foggia Calcio 1920 S.r.l., contro Calcio Lecco 1912 S.r.l., C.O.N.I.”

Il Foggia in Serie B? Le ipotesi

Il Foggia spera ancora nella Serie B, ma le ipotesi si riducono e difficilmente verranno capovolte. Mai come quest’anno, il calcio italiano si trova in una situazione ben complessa e che riguarda il campionato cadetto che, a poche settimane dal suo inizio, si trova coinvolto ancora nei fatti che hanno riguardato la passata stagione ed un’estate turbolenta.