Addio al calcio per l’ex Nazionale? Arriva l’annuncio

Messaggio social da parte del calciatore che ha condiviso una lunga lettere riguardo il suo futuro professionale.

Svelato, dunque, il futuro dell’ex giocatore della Nazionale italiana. Arriva la svolta per la carriera dell’ex Fiorentina e Atalanta: ecco tutti i dettagli.

Addio al calcio per l’ex Nazionale, ecco tutti i dettagli

Appena 3 presenze con la Nazionale, tra il 2018 e il 2019 con Mancini come commissario tecnico. Quella era una squadra da costruire ed è per questo motivo che il ct decise di puntare anche sul terzino scuola Fiorentina, che all’epoca giocava con buoni risultati nel Valencia.

Alla fine, furono prese altre scelte con il giocatore che non è più rientrato nelle rotazioni di Mancini con la Nazionale italiana.

Resta comunque il rimpianto perché Piccini aveva delle qualità importanti anche se gli infortuni hanno compromesso la sua carriera.

Ed è per questo motivo che, a 32 anni, può addirittura smettere di continuare a giocare. Ecco il suo lungo messaggio.

Addio al calcio per il difensore Cristiano Piccini?

L’ex Valencia, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con un passato anche tra le fila di Sampdoria e Atalanta, attraverso un lungo messagio social ha chiarito i motivi per il quale ha deciso di rescindere il contratto con l’Atletico San Luis in Messico.

Il 32enne, Piccini alle prese con alcuni problemi fisici, sta ragionando se continuare o meno la sua carriera da calciatore. Infatti, sta meditando anche l’addio al calcio giocato.

Ecco tutti i dettagli svelati in questa lunga lunga lettera.

“Molti tifosi mi chiedono i motivi per il quale abbia lasciato il Messico. Loro volevano puntare su di me in estate ma purtroppo io non sono riuscito a pagare la fiducia della società. Sono onesto e leale non solo verso me stesso ma anche verso gli altri. Ecco perché, una settimana fa, ho incontrato i dirigenti ed ho parlato per porre fine al mio rapporto con la squadra”.

“Da mesi non pratico più questo sport ed è per questo motivo che non voglio essere un problema per questa società. Con quest’addio, infatti, loro potranno pianificare meglio il futuro e sono certo che sarà ricco di successi. Ringrazioni di cuore tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato, ci sono persone dal cuore grande e sincere. Dal consiglio d’amministrazione allo staff. Grazie ai miei colleghi calciatori, è un gruppo che si impegna al massimo ogni giorno. Infine, un ringraziamento speciale ai tifosi”.

“Io ragionerò riguardo il futuro e mi prenderò il tempo necessario per capire se continuare oppure no a fare il calciatore”.