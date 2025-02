Napoli, colpo rimandato a giugno: sarà il primo acquisto

Come ha annunciato anche lo stesso direttore sportivo Giovanni Manna, il Napoli è già a lavoro per la prossima stagione e il futuro con i nuovi acquisti che arriveranno.

Perché il club azzurro si è fatto trovare impreparato in questo mese di riparazione di gennaio vendendo Kvaratskhelia e non trovando un sostituto all’altezza. Occhio quindi a quello che può accadere perché ci sono continue voci di mercato che riguardano proprio la possibile scelta del Napoli di fare nuovi acquisti di grande importanza per migliorare la rosa in ogni aspetto.

Adesso ci sarebbero delle novità in arrivo proprio che riguardano il Napoli e le mosse che sta studiando il suo ds Manna che vuole cercare di riscattarsi dopo aver fallito nel mercato di gennaio e chiesto scusa a tutti.

Potrebbe essere una grande occasione persa quella da parte del Napoli che ora vuole cercare di provare a migliorarsi e farlo anche subito considerando che c’è la volontà di andare a chiudere nuovi arrivi molto importanti. Un colpo potrebbe essere stato solo rimandato di qualche mese perché può firmare in estate per come stanno le cose.

Calciomercato Napoli: arriva il colpo rimandato all’estate

Non è un momento facile per un calciatore che già è nel campionato italiano di Serie A e può lasciare il club del suo cuore per tutta una serie di fattori dopo essere stato messo da parte per andare a giocare nel Napoli che ha provato già a prenderlo a gennaio.

Adesso ci sono delle voci molto importanti di calciomercato che riguardano la possibile scelta della Roma di liberarsi di Pellegrini che è in scadenza 2026 e sembra ormai da tempo fuori dal progetto, giocando davvero pochissimo. Sul centrocampista italiano c’è il Napoli che ha provato a prenderlo a gennaio e farà un nuovo tentativo in estate.

Il Napoli può comprare Pellegrini dalla Roma perché c’è la possibilità che si può venire a creare considerando che il giocatore è sempre più considerato in uscita dal club giallorosso visti i rapporti con società e ambiente. Un colpo rimandato e che può essere il primo dell’estate per sistemare il centrocampo.