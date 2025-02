Infortunio per l’attaccante, salta la prossima di campionato: le condizioni

Alla vigilia di un importante partita di campionato come quella che aspetta il club, l’allenatore ha dovuto comunicato il forfait dell’attaccante.

Il giocatore è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio che preoccupa e non poco in vista dei prossimi impegni stagionali, decisivi per capire le sorti della squadra non solo in campionato ma anche e soprattutto in Europa. Sarà dunque curioso capire come verrà sostituto, con l’allenatore che si trova ad affrontare una vera e propria emergenza lì in davanti, anche perché i tanti infortuni hanno fatto sì che la coperta ad oggi non è corta, ma addirittura cortissima.

Infortunio per l’attaccante: non è stato convocato

Alla vigilia della sfida di campionato non sono arrivate buone notizie dall’infermeria del centro sportivo né per l’allenatore, né per i tifosi né tantomeno per i fantallenatori. L’attaccante è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema che rischia di tenerlo fermo ai box per diverso tempo.

La speranza è che ovviamente possa non trattarsi di nulla di grave, ma le prime sensazioni attorno alle condizioni del giocatori non sono positive. Nelle prossime ore il ragazzo si sottoporrà ad una serie di accertamenti che faranno chiarezza sulla reale entità di quest’infortunio, che costringerà l’allenatore ad andare in trasferta con gli uomini praticamente contati. La speranza è che questi possano comunque dimostrarsi essere all’altezza, anche perché difatti sono l’ultima spiaggia.

Stando dunque a quanto si può comprendere leggendo i nomi dei convocati per la sfida tra Verona ed Atalanta, Gian Piero Gasperini ha deciso di non convocare Daniel Maldini. Dietro l’esclusione del figlio d’arte non c’è una motivazione tattica ma prettamente fisica, visto che l’ex Monza avrebbe patito un problema muscolare, uno di quelli che gli avrebbero già dato più volte fastidio nel corso della sua (breve) carriera.

Out per infortunio: le condizioni

Daniel Maldini non prenderà parte alla trasferta di Verona dell’Atalanta per via di un infortunio. Scrivono infatti i colleghi di TMW che l’ex Monza ha riportato un risentimento all’adduttore della coscia sinistra, problema sul quale si sarà di più nelle prossime ore.

È infatti intenzione dello staff medico bergamasco approfondire le condizioni del numero 70 per cercare di dare una cartella clinica completa a Gian Piero Gasperini, che già orfano di Lookman dovrà fare a meno di un’altra soluzione per l’attacco della sua Atalanta. La speranza, comunque, è che per la Champions League Maldini possa già essere a disposizione, ma il tutto dipenderà da come usciranno i risultati degli esami ai quali verrà sottoposto nella giornata di domani.