Addio alla Champions League: la UEFA crea tre “super” campionati

La Champions League cambia format dalla prossima stagione ma poi potrebbe essere completamente eliminata: la nuova idea della UEFA.

Il processo di modernizzazione del calcio europeo è ormai in atto da tempo e dalla prossima stagione coinvolgerà anche la Champions League. Cambierà il format e si giocheranno più partite, visto che ci saranno più squadre che parteciperanno e ci sarà più possiblità per tutti di crescere anche economicamente, oltre che dal punto di vista dello status.

Il futuro della Champions League è fortemente compromesso. La UEFA sta prendendo una decisione storica che può portare a novità importantissime nel giro di pochi anni.

Cambia la Champions League: il nuovo format

La Champions League per il prossimo triennio cambia format. Non ci saranno più i canonici otto gironi da quattro squadre per un totale di 32 club partecipanti ma si passerà a un unico girone da 36 squadre e l’Italia punta a qualificarne 5 e non più le solite 4. Tuttto dipenderà da come andrà questa stagione europea dei nostri club che possono allargare il numero di partecipanti.

La nuova formula della Champions League andrà in vigore nel 2024 e duererà fino al 2027, ma poi potrebbero esserci ulteriori cambiamenti significativi.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Champions League è a rischio eliminazione definitiva. La UEFA sta lavorando a novità clamorose.

Addio alla Champions League: la nuova idea della UEFA

La Champions League potrebbe sparire a partire dal 2027. Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno provato a creare la Superlega e si è creato il caos totale, risolto solo pochi mesi fa con l’abbandono di questa idea da parte di due club su tre, con i Blancos ancora proiettati su quell’idea.

L’ombra della Superlega è ormai lontana ma la UEFA e l’ECA stanno pensando a un nuovo cambiamento da mettere in atto dopo l’ultima Champions League che andrà in scena nel 2027.

Secondo quanto riferisce El Pais, nelle idee dei dirigenti UEFA ed ECA c’è la creazione di un nuovo format europeo che comprenderà la creazione di tre “super campionati”.

Nuova competizione: ecco come sarà composta

Negli ultimi incontri dell’ECA dell’ultima settimana di settembre con i vertici della UEFA, si parlato di una nuova competizione europea che possa sostituire le tre competizioni attuali. Si vuole creare la Super League, l’Europa League e l’Aspirant League.

Tra l’Europa League e la Aspirant League ci sarebbero quattro promozioni-retrocessioni. Tra la Super League e l’Europa League, invece, solo due, con tante variabili sul tavolo e con un problema che sarebbe il calendario delle 34 partite da giocare.

Al momento resta solo un’idea, visto che dovrebbero cambiare anche il numero dei calciatori in rosa e le modalità del calciomercato.