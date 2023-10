Cannavaro o Mazzarri in panchina: esonero già deciso

Il calcio italiano è al centro di numerosi cambiamenti per varie squadre: l’esonero sembra deciso e il sostituto sarà Cannavaro o Mazzarri.

Le prime partite stagionali sono state horror e la società sta pensando di cambiare subito per non arrivare alla difficoltà estrema. I tifosi sono già scontenti di come sta andando avanti la stagione e per le prossime partite si aspettano un cambio radicale sia nel gioco che nei risultati. Hanno chiesto alla squadra e all’allenatore di tornare a vincere per puntare ai grandi obiettivi che si erano prefissati.

Il futuro del top club è a rischio. Le prime partite stagionali hanno palesato una squadra con poche idee e nemmeno di grande qualità e ora la classifica rischia di compromettere il futuro.

Esonero già deciso: ufficialità nelle prossime ore

Il calcio italiano sta vivendo un momento di profondo cambiameto che può risolversi con l’esonero dell’allenatore e l’avvio di un nuovo progetto che partirà già dalla prossima settimana. Le prime partite sono state pessime sotto tutti i punti di vista e ora bisogna tornare a vincere per mettere in atto i progetti promessi a inizio anno.

I tifosi ora chiedono l’esonero e la società sta valutando con attenzione come muoversi e se è necessario l’addio. Ore di riflessione prima della decisione definitiva.

Fabio Cannavaro e Walter Mazzarri sono i nomi in prima fila per subentrare al tecnico in caso di esonero.

Sampdoria sempre più a fondo: Pirlo rischia l’esonero

La Sampdoria è ripartita dalla Serie B per tornare a essere grande nel prossimo futuro. I blucerchiati sono stati salvati dal fallimento dai nuovi proprietari Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, che hanno anche ambizioni molto importanti per il futuro.

La panchina è stata affidata ad Andrea Pirlo ma l’allenatore italiano ha iniziato malissimo la sua avventura in terra ligure. Dopo l’ennesima sconfitta in casa ora è a rischio esonero. La Sampdoria è al penultimo posto in Serie B e continuando di questo passo rischierà seriamente la retrocessione in Serie C.

L’esonero di Pirlo sembra l’unica possibilità concreta e, stando a quanto riferisce Tuttosport, è un’idea che sta iniziando a farsi strada nelle idee della dirigenza.