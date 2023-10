Sarri – Lazio, tempo scaduto: Lotito ha già deciso tutto

La Lazio di Maurizio Sarri non riesce a reagire alle difficoltà e ora per il tecnico è arrivato il momento del dentro o fuori.

I biancocelesti arrivano da una stagione molto importante, chiusa con un secondo posto insperato e che ha portato grande entusiasmo alla piazza. L’estate, però, non è andata esattamente come avrebbe voluto Sarri che nei giorni scorsi si è apertamente lamentato con la società per il calcomercato messo in piedi.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e rischiano di portare la Lazio in una condizione che non è contemplata nell’ambiente e nelle idee di Claudio Lotito.

Lazio in difficoltà: il colpevole è Sarri?

La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato malissimo la stagione. Le prime sette partite hanno portato subito avversari di grande valore e solo contro il Napoli è arrivata una vittoria convincente sia per il risultato che per quanto visto in campo. Contro Juventus e Milan, invece, le difficoltà sono state tantissime e i risultati sono stati tutt’altro che felici.

Il futuro della Lazio va scritto con effetto immediato a partire dalla Champions League. Ora più che il bel gioco servono i risultati anche in Serie A per rialzare la testa in classifica.

Sarri alla Lazio è a rischio esonero. Il colpevole principale secondo Lotito è proprio l’allenatore che non ha saputo ancora valorizzare i nuovi calciatori e i risultati sono ormai compromettenti.

Esonero Sarri: rapporti pessimi con Lotito

La Lazio di Maurizio Sarri non sta dimostrando il suo valore reale ed è entrata in un periodo di blocco definitivo. I biancocelesti sono in palese difficoltà in questo inizio di stagione e ora si sta cercando di sciogliere il bandolo della matassa per tornare a sorridere.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il rapporto tra Sarri e Lotito è ai minimi storici. I due continuano a guardarsi con aria tesa, dandosi colpe a vicenda sia per la rosa costruita in estate che per i risultati che stanno arrivando.

Per questo non è da eslcudere un clamororso ribaltone che porterà all’esonero di Maurizio Sarri. I risultati sono negativi, la classifica parla di una squadra in palese difficoltà e che non riesce a riprendersi dopo i recenti risultati negativi.

Esonero Sarri: quale allenatore al suo posto?

L’esonero di Sarri è una possibilità concreta per la Lazio. Se le prossime settimane saranno complesse come l’inizio di stagione, la situazione crollerebbe a picco e l’addio sarà pressoché scontato.

Chi firma alla Lazio al posto di Sarri? Il nome in pole position per Claudio Lotito sarebbe quello di Igor Tudor, libero da vincoli contrattuali e pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Francia con il Marsiglia.