Addio choc alla Serie A: “Non potevo restare con quell’allenatore”

Choc in Serie A, un campione saluta la sua squadra: addio inevitabile a causa di un rapporto inesistente con l’allenatore.

Il campionato di Serie A 2023/24 è appena cominciato ma le sorprese di certo non sono mancate in queste prime giornate. E non solo in campo. Nonostante sia ormai ufficialmente terminata la sessione estiva di mercato in Italia, non mancano i colpi di scena anche in questa fase, soprattutto grazie ai mercati ancora aperti, come quello arabo.

Mentre la Salernitana è alle prese, ad esempio, con lo spinoso caso Dia, un altro importante club italiano ha salutato ufficialmente e definitivamente un grande protagonista degli ultimi anni. Un divorzio inatteso ma inevitabile, causato soprattutto dal rapporto molto difficile tra il calciatore, un idolo tra l’altro di molti fantallenatori in Italia, e il suo tecnico.

Per il calcio italiano è una grave perdita. Abbandona infatti il nostro campionato quello che avrebbe potuto diventare nei prossimi anni uno degli uomini copertina della Serie A, per qualità fisiche e tecniche. Reduce però da un’ultima stagione non propriamente all’altezza delle aspettative, il giocatore ha voluto con tutte le forze cambiare aria, accettando la corte di un club saudita.

Un’ancora di salvezza da una situazione che stava diventando insopportabile, più che la volontà di arricchirsi. Nel caso di Musa Barrow non è stata infatti l’offerta multimilionaria di uno dei quattro maggiori club della Saudi Pro League a cambiare il destino del calciatore gambiano, bensì il rapporto, ormai del tutto logoro, tra lui e il tecnico Thiago Motta.

Musa Barrow lascia il Bologna e la Serie A: futuro in Arabia per l’attaccante

Dopo essere esploso sotto la gestione di Sinisa Mihajlovic, persona fondamentale nella sua vita, nelle ultime stagioni il rendimento di Barrow era evidentemente calato. L’arrivo di Thiago Motta aveva poi peggiorato le cose per il gambiano, ritrovatosi improvvisamente ai margini di un progetto in cui sembrava dover diventare centrale.

Conclusa la scorsa stagione con un bottino magro in termini di gol (3 in 32 presenze, con 8 assist a referto), l’attaccante ha iniziato questo nuovo anno di fatto allenandosi lontano dal gruppo e mostrando la volontà di cambiare aria. Una situazione potenzialmente esplosiva, di difficile gestione, risolta dall’offerta, di circa 10 milioni di euro, dell’Al-Taawoun, che ha deciso di puntare sul gambiano per rafforzarsi in questo finale di sessione di mercato.

Una svolta per tutte le parti in causa. Sicuramente per il Bologna, che sembrava destinato a dover gestire una situazione complicatissima e a doversi accontentare di lasciar partire il calciatore per una somma decisamente inferiore.

Ma a essere sollevato dal trasferimento è soprattutto lo stesso Barrow. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante gambiano ha infatti salutato Bologna e la società, non lesinando però una frecciata non proprio leggera al suo ormai ex allenatore: “Il club ha compreso il mio malessere. Non potevo restare a Bologna, in particolare con questo tecnico. Non sentivo più le motivazioni giuste“.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. L’avventura di Barrow in Serie A, per ora, finisce qui. Ma è probabile che, più che un addio, si tratti solo di un arrivederci, considerando la sua giovane età.

