Colpo a sorpresa dagli svincolati: atteso in Italia a breve

Il calciomercato è finito, ma a quanto pare non per uno storico club italiano, che proprio nelle scorse ore avrebbe soddisfatto le richieste del mister raggiungendo l’accordo col giocatore.

Ovviamente non si tratta di un’operazione a parametro zero, che potrebbe decisamente spostare gli equilibri all’interno del campionato nonostante sia decisamente passata in sordina. Si sta infatti comunque parlando sempre di un giocatore di caratura ed esperienza internazionale, che potrà decisamente dire la sua alla causa del club, che sin da subito si è dimostrato essere ambizioso per questa stagione.

Ci sono ancora da definire gli ultimi importanti dettagli, ma stando alle ultime notizie il giocatore sarebbe atteso in Italia a breve per sottoporsi nei prossimi giorni alle visite mediche col suo nuovo club.

Colpo da 90 dagli svincolati: attacco completato

Nonostante la sessione di calciomercato sia finito, c’è ancora tempo per i club di andare a pescare qualche colpo dalla lista degli svincolati. Soluzione, questa, sfruttata in modo particolare da un club italiano che, proprio nelle scorse ore, avrebbe raggiunto l’accordo per il tesseramento di un giocatore dalle qualità tecniche sopraffine.

Alla ricerca di un giocatore col quale andare a completare l’attacco, l’allenatore avrebbe presentato alla dirigenza negli scorsi giorni una lista di nomi che avrebbero potuto fare al caso suo. Vista la repentinità con la quale sarebbe stata chiusa questa trattativa, l’impressione è che il profilo di questo giocatore fosse il preferito in assoluto, sennò non si spiegherebbe neanche l’importate sforzo economico che sarebbe stato fatto dalla società per ottenere il suo ‘sì’. Al momento ci sono comunque da andare a limare un paio di importanti dettagli, ma la fumata bianca parrebbe essere vicina, col mister che freme dalla voglia di poter avere a disposizione l’attaccante il prima possibile.

Standod dunque a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime saranno ore decisive per l’arrivo alla Sampdoria di Santi Mina.

Sampdoria, Santi Mina per completare l’attacco: Pirlo decisivo

Santi Mina potrebbe presto diventare un nuovo attaccante della Sampdoria. Alla ricerca di un attaccante di spessore, la dirigenza blucerchiata avrebbe alla fine deciso di puntare sull’ex calciatore del Celta Vigo, desideroso di rilanciarsi dopo l’ultima deludente esperienza in Arabia Saudita all’Al Shabab.

A quanto pare questo Santi Mina lo farà per l’appunto in Italia, in una piazza importante come Genova e con addosso la maglia di un club storico come la Sampdoria, che mai si sarebbe aspettata di convincere lo spagnolo. Decisiva, a quanto pare, sarebbe stata l’intermediazione diretta di Andrea Pirlo, che avrebbe sfruttato a proprio favore l’unica chiamata a disposizione per strappare il sì del giocatore.

Samp-Mina: la palla passa in mano alla giustizia

Il futuro di Santi Mina alla Sampdoria a quanto pare dipenderebbe da una decisione del Tribunale. Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, l’approdo in blucerchiato dell’ex Celta Vigo è strettamente collegato alla sentenza che verrà emanata in merito alle accuse di violenza sessuale rivolte nei confronti dell’attaccante spagnolo.