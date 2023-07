Addio definitivo alla Roma, Mourinho sconvolto: tutti sotto choc nella capitale

Affondo deciso per il pupillo di Mourinho: ora la Roma trema e i tifosi sperano di scongiurare una cessione pesante.

Un obiettivo chiaro, arrivare a Scamacca, ma anche la necessità di vendere e in fretta per chiudere l’affare con il West Ham.

Le cifre richieste dall’Atletico Madrid per Alvaro Morata rischiano di stringere il cerchio sull’attaccante ex Sassuolo, che rappresenta comunque il preferito di José Mourinho.

Lo Special One vuole un centravanti puro, in grado di garantire 20 gol a stagione e di aprire spazi per i tanti uomini di fantasia in rosa. Ecco perché il centravanti, che nelle amichevoli degli Hammers ha assistito ai match dalla panchina, rappresenta senza dubbio la prima scelta.

Il problema reale è nella necessità di chiudere la trattativa in tempi brevi. Il West Ham ha aperto alla cessione ma non scende dalla valutazione fatta e difficilmente accetterà prestiti con riscatti da versare nella prossima stagione. Intanto il calciatore ha chiuso le porte agli altri club, ma nonostante tutte le indicazioni siano favorevoli alla trattativa portata avanti da Tiago Pinto, serve lo sforzo dei Friedkin e uno sforzo economico, più semplice nel caso di una cessione. L’assist arriva da un club deciso a puntare su un pupillo di Mourinho, ma la notizia non fa piacere ai tifosi che chiedono di rifiutare in maniera netta la proposta in arrivo.

Mourinho trema: c’è l’offerta per il centrocampista

La notizia arriva dalla Francia e potrebbe stravolgere i piani di mercato giallorossi. Mourinho dopo gli innesti di Ndicka, Aouar e Kristensen non vorrebbe più ritoccare la rosa della sua Roma e attende solo l’attaccante per chiudere il cerchio.

L’obiettivo è fare in fretta, ma intanto c’è da gestire una offerta in arrivo dal Rennes. il club avrebbe messo nel mirino Nemanja Matic per sostituire una pedina fondamentale della squadra richiesta dal Chelsea. I Blues hanno messo le mani sul centrocampista Lesley Ogochukwu, e secondo L’Equipe, ma anche dalle voci raccolte da altri tabloid, l’obiettivo è tentare l’assalto al calciatore giallorosso.

Le cifre potrebbero favorire l’affare, ma la Roma non intende al momento privarsi di un elemento che nella passata stagione ha cambiato volto alla squadra ed ha garantito a Mourinho equilibrio a centrocampo. L’allenatore vorrebbe quindi bloccare rapidamente l’affare, mentre Tiago Pinto attende offerte per Ibanez e Karsdorp, due calciatori ritenuti sacrificabili per tentare di chiudere poi l’affare con il West Ham per Scamacca.