Calciomercato, Lukaku Juventus: doppio scambio con il Chelsea

C’è la svolta riguardo il futuro di Romelu Lukaku: ecco l’esito dell’incontro tra Giuntoli e la dirigenza del Chelsea. Doppio scambio in vista con la Juventus, ecco tutti i dettagli.

Emergono nuovi retroscena in merito a questa trattativa di calciomercato relativa al trasferimento alla Juventus di Romelu Lukaku. Il calciatore è fuori dal progetto tecnico del Chelsea ed è in attesa di una nuova collocazione in Italia. Dopo aver rotto con l’Inter, che ha deciso di puntare su altri obiettivi, il belga ha aperto all’ipotesi Juventus. L’affare con il Chelsea potrebbe andare in porto grazie ad un doppio scambio: ecco tutti i dettagli sulle modalità di questo trasferimento, uno dei più importanti di questa sessione estiva 2023.

Il viaggio a Londra di Giuntoli ha prodotto buoni risultati: Lukaku si avvicina alla Juventus L’operazione potrebbe concludersi attraverso uno cambio con il Chelsea. E’ la redazione di Sky Sport a svelare tutti i dettagli su questa nuova trattativa di calciomercato, che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. E’ la prima scelta per l’attacco di Max Allegri che ha chiesto alla sua società uno sforzo per prendere subito Lukaku e portarlo alla Juventus. Ecco le modalità riguardo questo trasferimento.

Calciomercato Juventus: doppio scambio per Lukaku, c’è l’apertura del Chelsea

Ci sono nuovi segnali in merito al trasferimento alla Juventus di Romelu Lukaku. Il ds bianconero Giuntoli è volato a Londra per fare il punto della situazione riguardo questo affare. Nel mirino del dirigente ci sono anche altri calciatore che militano in Premier League ma il dossier più importante è quello relativo al bomber belga che è in uscita dal Chelsea.

Con i Blues è stata intavolata una nuova trattativa di mercato. Messa da parte la proposta iniziale, di 45 milioni di euro. Adesso sono cambiate le carte in tavola con la Juventus che ha deciso di offrire al Chelsea Vlahovic per arrivare a Lukaku. Timida apertura da parte dei Blues che dovranno dare un conguaglio economico al club bianconero, visto che la valutazione dell’ex Fiorentina è più alta rispetto a Romelu.

Sono ore caldissime, anche perché il Chelsea potrebbe aprire anche ad un doppio addio e proporre alla Juventus un doppio scambio: Lukaku, più un altro giocatore, per arrivare a Vlahovic.

Ziyech o Casadei più Lukaku per Vlahovic: la Juventus sogna in grande

La Juventus valuta Vlahovic tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Una differenza sostanziale rispetto a Lukaku che può lasciare il Chelsea per 45 milioni. Ecco perché balla un conguaglio economico di 30-35 milioni che i Blues dovrebbero dare ai bianconeri. Non è da escludere neanche un’altra ipotesi: quella del doppio scambio con un altro giocatore del Chelsea che potrebbe trasferirsi alla Juventus insieme a Lukaku. Tutto questo per concludere l’operazione Vlahovic. Tra i nomi in ballo anche quelli di Ziyech e Casadei che possono interessare alla Juventus.