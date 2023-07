Sta tornando Joao Pedro: “tradimento” per il suo nuovo club

Sta tornando Joao Pedro, ma non dove ci si aspetta. La notizia riguarda il colpo di calciomercato sull’ex Cagliari.

In più occasioni, lo stesso Joao Pedro, è stato accostato al Cagliari e al calcio italiano, con diversi club di Serie A interessati al colpo, dopo la parentesi al Fenerbahce.

Una parentesi molto breve considerando che, dopo un solo anno, si trova coinvolto in quello che è l’addio dalla Turchia, per giocare in un nuovo club. Ma appunto, non dove si aspettavano i tifosi, perché la destinazione è a sorpresa.

Calciomercato, riecco Joao Pedro: sta tornando, ma col “tradimento”

Sta tornando Joao Pedro, ma non dove lo aspettavano i tifosi. Secondo quanto riferiscono in serata, l’addio al Fenerbahce non porterà all’approdo al Cagliari, ma c’è una soluzione diversa per lui.

L’ex numero 10 del club sardo, dopo una vita passata in Serie A, tra Palermo prima e Cagliari poi – fino a diventarne simbolo e capitano -, giocherà altrove in futuro.

L’Italia, in occasione delle qualificazioni all’ultimo Mondiale, aveva affidato a Joao Pedro una pesante maglia dopo la convocazione di Roberto Mancini. “Tradisce” l’Italia per tornare in Brasile, posto nel quale è nato, finendo nel campionato Carioca. Non è al Cagliari il suo ritorno, sarà infatti, secondo quelli che sono i rumors su di lui, il Gremio la nuova squadra di Joao Pedro.

Mercato Cagliari, niente Joao Pedro ritorna in Brasile

Il ritorno di Joao Pedro è in Brasile, nel posto che sente casa sua. Non al Cagliari e non in Serie A, “tradendo” così il Paese che gli ha dato tanto nel periodo della sua carriera, portandolo pure in Nazionale per le scelte di Roberto Mancini.

Tornerà a casa sua in Brasile, precisamente al Gremio, come riferisce l’esperto di calciomercato e collega, Nicolò Schira. Una scelta presa, nonostante l’interesse sia del Cagliari, che di altri club in Serie A come il Torino e la Fiorentina.

Ultime su Joao Pedro: i dettagli dell’operazione

Joao Pedro giocherà dunque al Gremio, sembra conclusa la trattativa tra il Fenerbahce e la stessa società brasiliana. Tornerà a casa sua e lo farà in prestito, giocando in Brasile per un anno o di più perché, secondo quelle che sono le notizie dalla stessa fonte, si tratterebbe di un prestito con opzione di riscatto a cifre già fissate. Ha giocato in diversi club in Brasile ma adesso, dopo il passato all’Atletico Mineiro e al Santos, tra le altre, giocherà per il Gremio.