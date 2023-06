Addio dopo la finale: Belotti cambia maglia in Serie A

Belotti non è soddisfatto della sua esperienza alla Roma, e sta meditando di cambiare squadra. In Serie A si apre un’occasione interessante.

Doveva essere la stagione del riscatto, dopo le ultime annate sottotono al Torino, e invece quella alla Roma è stata per Belotti un altro brutto colpo alla sua carriera. In giallorosso non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio che sembrava potesse meritare. Ma ancor di più non è quasi mai riuscito a lasciare il segno quando Mourinho lo ha schierato. Adesso, per il centravanti lombardo si fa largo l’ipotesi della cessione, alla ricerca di un’avventura che possa dargli la fiducia necessaria a rinascere.

Nel 2017, Cairo si proponeva di venderlo per 100 milioni di euro. Belotti aveva appena chiuso un’annata eccezionale in maglia granata, con 26 gol in Serie A (solo Dzeko e Mertens segnarono di più, quell’anno). Il Torino aveva grandi ambizioni europee che però, poi, non si sono concretizzate. Così, il valore della sua stella non ha fatto che ridursi, pur mantenendosi su buone medie realizzative. L’estate scorsa l’addio a parametro zero e il passaggio alla Roma, dove sapeva che sarebbe stato riserva di Abraham ma era convinto di poter dare un apporto significativo al club giallorosso.

Un ruolo simile a quello avuto in nazionale negli Europei del 2021, in cui fu l’utilissimo vice Immobile nel trionfo azzurro. E invece, Belotti ha segnato solamente 4 gol in 45 partite: nonostante i problemi, sia fisici che di rendimento, di Abraham, l’ex granata non è mai stato in grado di lasciare il segno nella Roma. In giallorosso percepisce inoltre uno stipendio da 2,8 milioni a stagione, decisamente pesante se rapportato alle prestazioni offerte, per cui sembra probabile che anche il club sia pronto a salutarlo.

Belotti lascia la Roma: ecco dove andrà a giocare (sempre in Serie A)

Un altro cambio di maglia, appena 12 mesi dopo l’arrivo all’Olimpico, potrebbe essere la soluzione ideale per lui e la sua carriera. Il Gallo compirà 30 anni a dicembre, e sa di poter essere ancora un giocatore utile per squadre di medio alto livello, e ovviamente anche ambire a un posto in nazionale per i prossimi Europei. Ecco perché cambiare maglia diventa per lui di vitale importanza, pur sempre restando nell’ambito della Serie A.

La Fiorentina sembra essere l’opzione favorita per l’attaccante. I viola lo hanno già cercato con insistenza a gennaio, ma senza riuscire a concludere, per cui potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi. La Roma, a questo punto, potrebbe avere richieste anche più basse, e lo stesso Belotti potrebbe accettare di decurtarsi l’ingaggio per renderlo più alla portata dalla Fiorentina. In Toscana, potrebbe diventare l’attaccante che manca fin dall’addio di Vlahovic, ruolo che Cabral e Jovic non sono mai riusciti a soddisfare.