Addio imminente alla Juve, Bonucci resta vicino casa

Leonardo Bonucci è sempre più vicino a lasciare la Juventus: il difensore verso un club che gli permetterà di restare vicino casa

La storia d’amore durata più di dieci anni tra la Juventus e Bonucci è destinata a finire in maniera definitiva nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato.

Ufficiosamente, l’avventura del difensore in bianconero è già terminata dato che la Vecchia Signora ha deciso di metterlo fuori rosa proprio perché non rientra nel progetto. Nonostante via PEC sia stato chiesto il reintegro in rosa, il suo entourage sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione che potrebbe essere tanto in Italia quanto all’estero considerato che a Bonucci gli estimatori non mancano di certo.

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di Lazio, ma al momento l’offerta del club biancoceleste da 1,2 milioni di euro a stagione non incontra le richieste del giocatore che sta continuando a guardarsi intorno. All’estero il club più interessato è l‘Union Berlino, ma nelle ultime ore è spuntata una nuova soluzione che consentirebbe a Bonucci di restare vicino casa, ovvero il Genoa che è alla ricerca di ulteriore esperienza per il proprio reparto arretrato.

Juventus, il Genoa piomba su Bonucci: il difensore ci pensa

La bella vittoria ottenuta a Roma contro la Lazio ha fatto dimenticare per un attimo al Genoa i 4 gol subiti nella prima giornata contro la Fiorentina e di conquistare i primi 3 punti stagionali. Nonostante questo successo, però, il Grifone sa di dover migliorare ancora il reparto arretrato ed ha messo nel proprio mirino Leonardo Bonucci che potrebbe prendere in seria considerazione in trasferimento in Liguria.

Al momento non sono arrivate offerte ufficiali da parte del club rossoblu, ma considerato che manca poco alla conclusione della sessione estiva, potrebbe esserci presto un blitz da parte della formazione di Gilardino che sarebbe felice di allenare un giocatore come Bonucci. Oltre a giocare titolare, con il trasferimento al Genoa il difensore resterebbe vicino casa e per lui potrebbe essere la soluzione migliore.

Tuttavia, il Genoa deve decidere in fretta se affondare o meno il colpo, anche perché su Bonucci è molto forte l’interesse dell’Union Berlino ed anche il ds dei tedeschi Oliver Runhert ha confermato come ci sia una trattativa in corso.

Il ds dell’Union ha speso parole importanti per Bonucci, affermando come si tratti di un grande difensore che ha avuto una grande carriera e che entro venerdì si saprà se sbarcherà o meno nella capitale tedesca.