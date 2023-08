Serie A: contatti con Al Khelaifi, lo sceicco compra un club storico

Decisive le prossime ore per quello che potrebbe accadere in Italia con una società che può finire nelle mani del potente sceicco Al Khelaifi che ha deciso di comprare il club.

La società è pronta ad ascoltare offerte e trovare la giusta quadra in vista del futuro, dove si punta a fare la storia nel campionato di Serie A. Prima però bisognerà trovare tutti gli accordi possibili e migliori.

Adesso anche i tifosi iniziano a sognare perché potrebbe arrivare il primi sceicco nel campionato italiano che andrebbe a far fare un salto di qualità economico alla storica società italiana che può tornare grande in Serie A.

Calciomercato: Al Khelaifi in Italia per comprare un club

La società è in cerca di nuovi investitori che possano far tornare la situazione sotto controllo e per provare a dare un futuro importante al club storico italiano che punta a tornare tra i grandi della Serie A. Questa stagione appena iniziata sarà decisiva perché potrebbe determinare quello che sarà il futuro progetto del club italiano che è partito con alti e bassi al momento in termini di risultati.

Dopo una lunga sessione di calciomercato dove sono arrivati tanti colpi di livello, ora la società aspetta i risultati sul campo da parte del nuovo allenatore anche che deve provare a fare di tutto per migliorarsi col tempo e ottenere il massimo quest’anno. Non c’è nei pensieri del club quello di fallire l’obiettivo e di fare ritorno nel massimo campionato italiano di Serie A.

Possibile cambio di programma in queste prossime settimane, perché dai nuovi investitori potrebbe arrivare il potente sceicco Al Khelaifi che da proprietario del PSG può pensare di investire anche in Italia per entrare in maniera forte in Serie A come primo sceicco deciso a raggiungere grandi obiettivi in vista del futuro.

Cessione Sampdoria: Al Khelaifi pronto ad investire

La Sampdoria prova la mossa con Radrizzani e Manfredi per la ricerca di nuovi investitori e spuntano anche dei candidati asiatici per il club blucerchiato che si ritrova in Serie B e punta a tornare presto in Serie A.

La Sampdoria passa al 100% a Gestio e diventa Spa. Questa mossa serve per attrarre imprenditori che saranno negli sky box venerdì, altri col Venezia per provare a far essere grande per il futuro il club che ora finisce nel mirino anche di Al Khelaifi.

Sampdoria: Al Khelaifi o altri fondi asiatici

L’intenzione dei nuovi proprietari Radrizzani e Manfredi è quella di trovare un socio in grado di aumentare economicamente e tecnicamente il club blucerchiato. Per questo ora si parla anche di Al Khelaifi per la Sampdoria. Dopo l’annuncio de L’Equipe ci sono aggiornamenti sulla possibile trattativa che porterebbe il proprietario del PSG in Italia.

La conferma arriva da Il Secolo XIX, che parla di amicizia tra Radrizzani e Al Khelaifi. I tempi tecnici però sono lunghi e altri fondi potrebbero arrivare dall’Asia.