Roma: ora Mourinho è in bilico, il motivo è Lukaku

E’ il giorno di Lukaku alla Roma, che arriverà direttamente in città accompagnato su un volo con il presidente Friedkin che regala un altro colpo a Mourinho.

L’allenatore non vedeva l’ora di avere un nuovo bomber a disposizione e nelle ultime ore di mercato sono arrivati addirittura due colpi di livello con due giocatori di una presenza fisica importante per il futuro del club.

Ora non saranno concessi altri errori in questa stagione che si preannuncia importante per la società giallorossa che ha rinforzato e non poco la rosa attuale con dei nuovi arrivi di livello.

Calciomercato Roma: anche Lukaku regalato a Mourinho

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano la Roma e il futuro di Lukaku che è pronto ad approdare al club giallorosso proprio in queste ore grazie all’accordo che la società dei Friedkin è riuscita a strappare con il giocatore e il Chelsea per il prestito di una stagione. Un colpo che aveva richiesto a gran voce l’allenatore José Mourinho che adesso però non ha più possibilità di sbagliare in vista di quest’anno appena iniziato non nel migliore dei modi.

La Roma ha chiuso colpi importanti in ogni zona del campo andando a rinforzare ogni singolo reparto davvero di molto rispetto lo scorso anno e allungando anche la panchina. Per questo motivo ora la società si aspetta tanto in termini di risultati da parte del club giallorosso ma in particolare a parte dell’allenatore, con Mourinho che resta sul filo del rasoio in vista del prossimo anno.

Il contratto del tecnico portoghese è in scadenza nel 2024 e per questo motivo bisognerà dare tutto in questa stagione. La Roma valuterà il rinnovo di Mourinho e lui stesso penserà se accettare l’offerta che arriverà o alla chiusura del terzo anno penserà di andare via dal club.

Roma: Lukaku arriva, Mourinho non può fallire

La Roma chiude un grandissimo colpo in attacco come quello del prestito di Romelu Lukaku che arriva in queste ultime ore. Un colpo che per tanti è considerato da salto di livello per il club giallorosso che ora può ambire a obiettivi maggiori rispetto a prima. Mourinho dovrà provare a raggiungere il massimo con questa squadra.

Una formazione diversa e rinforzata quella della Roma che ora mette pressioni a Mourinho. Perché è chiaro che con l’arrivo di Lukaku si alza l’asticella e il club giallorosso potrebbe pensare di cambiare allenatore a fine stagione se non dovessero essere centrati determinati obiettivi.

Roma: gli obiettivi per Mourinho

José Mourinho dovrà assolutamente tornare in zona Champions League con la sua Roma (tra le prime 4 di Serie A) o vincere un trofeo come l’Europa League e provare ad arrivare fino in fondo anche nella terza competizione della Coppa Italia. La Roma vuole alzare il livello e i Friedkin hanno fatto lo sforzo chiesto dall’allenatore.