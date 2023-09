Non solo Maignan e Krunic, un altro infortunio: il comunicato

C’erano da monitorare le condizioni di Maignan, Krunic e di Theo Hernandez, ma c’è un quarto problema in casa Milan.

Stefano Pioli ha dovuto incassare anche il colpo Krunic, considerando che ora a disposizione nel suo centrocampo si ritrova solo tre calciatori, facendo presente anche Adli che non è mai entrato davvero nelle grazie del tecnico dei rossoneri.

Dovrà ripartire da una formazione che cambia a causa di un nuovo problema il Milan perché, oltre a scegliere Sportiello tra i pali, deve cambiare molto nel resto della sua formazione per quanto riguarda la sfida contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Stesso ex tecnico del Leicester che le proverà tutte per ottenere quelli che sarebbero punti importanti contro il Milan nel turno infrasettimanale.

Milan, infortunio e tegola durissima: è ufficiale

C’è una notizia ufficiale che riguarda il Milan che, a Cagliari, non avrà a disposizione diversi dei suoi titolari. A riportare la notizia sono i colleghi di Sky Sport che hanno svelato le ultime da Milanello.

Erano da valutare le condizioni di Mike Maignan che, a questo punto, preoccupano e non poco Stefano Pioli. Senza neppure Krunic, c’è un altro calciatore che complica le cose al tecnico rossonero, che non potrà contare neppure sull’attaccante che avrebbe schierato titolare contro i sardi.

Perché alla Sardegna Arena non sarà presente Luka Jovic, praticamente non convocato in via del tutto ufficiale a causa di un infortunio. La notizia è arrivata nell’ultima ora, con Pioli chiamato a fare altre scelte in attacco.

Milan, la lista ufficiale dei convocati di Pioli: out anche Jovic

Out pure Jovic, oltre a Maignan, dalla lista dei convocati e anche lui per infortunio. È la notizia che svela l’emittente satellitare, che riguarda la lista dei convocati per il match della sesta giornata di campionato che i rossoneri affronteranno in Sardegna, contro il Cagliari. Nella lista ufficiale, che sarà comunicata poi direttamente dal Milan, non figurano i nomi di Maignan e di Krunic, ma pure di Luka Jovic, out per infortunio. Recuperano e tornano a diposizione invece Theo Hernandez e il capitano, Davide Calabria.

Ultime sul Milan: la probabile formazione a Cagliari, c’è un esordio

Un esordio da titolare potrebbe trovarlo Okafor, che giocherebbe al posto di Olivier Giroud. Stefano Pioli aveva in origine pensato alla scelta su Luka Jovic, che ha complicato però le cose. E il Milan, con Sportiello in porta, sarà comunque chiamato ad un ampio turn-over, trovando nella linea a quattro di difesa ancora Florenzi a destra con Theo Hernandez sull’altro versante, al centro Thiaw e Tomori. A centrocampo Loftus-Cheek, Reijnders e Adli che troverebbe la prima apparizione di questa stagione, così come la prima da titolare per Okafor, in Serie A, con affianco Chukwueze e Leao.