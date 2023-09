Addio per sempre alla Juve, rivelazione sconvolgente

L’addio alla Juventus è per sempre, rottura totale e rivelazione sconvolgente: arriva l’annuncio in diretta, ecco cosa è successo davvero

Che sia lotta a due Juventus-Inter per la conquista dello Scudetto? Ora è bene non rischiare di giungere a conclusioni troppo affrettate, dato che non abbiamo ancora un numero rilevante di partite alle spalle. Ad ogni modo, sia i nerazzurri che i bianconeri finora hanno dato la netta impressione di avere qualcosa in più delle altre.

La ‘Vecchia Signora’ ha oggettivamente una rosa incompleta. Questo, però, non è necessariamente uno svantaggio rispetto alle avversario, considerando che la truppa guidata da mister Massimiliano Allegri non prenderà parte ad alcuna competizione europea nella stagione in corso. Ragion per cui il trainer di Livorno e i suoi calciatori potranno concentrare le proprie forze quasi esclusivamente sul fronte campionato.

È uno dei motivi che ha spinto la dirigenza capitanata dal Football Director Cristiano Giuntoli a non intervenire più di tanto in ambito di calciomercato. D’altronde, la rosa attuale è molto forte e per giunta la coppia che vede protagonisti Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sta ingranando. Giuntoli nelle scorse settimane ha cercato di sfoltire un po’ la rosa.

A farne le spese, tra gli altri, è stato pure l’ex capitano bianconero Leonardo Bonucci. La società torinese ha deciso di escludere il centrale classe ’87 (36 anni compiuti il 1° maggio), che poi si è convinto a volare in Germania al fine di sposare la causa dell’Union Berlino. Il difensore nato a Viterbo non ha minimamente apprezzato il comportamento messo in atto dal club di Exor e da Allegri.

Juventus, la verità su Bonucci: “È stato Giuntoli”

In un’intervista concessa a Sportmediaset, Bonucci si è sfogato pubblicamente sottolineando come sia falso che già ad ottobre fosse stato messo a conoscenza dell’intenzione della dirigenza di non confermarlo. “Proprio ad ottobre mi era stata paventata l’ipotesi di una permanenza in bianconero con rinnovo“, ha aggiunto l’ex Milan.

Un rinnovo che alla fine non è mai arrivato. Non è un caso che Bonucci abbia deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti della Juventus, a seguito del trattamento ricevuto. Presentata, in particolare, una richiesta di risarcimento, attraverso l’ausilio degli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti.

In questa storia alquanto intricata stanno venendo fuori diverse verità, alcune anche in contrasto tra loro. Adesso dobbiamo aggiungere quella del giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play.

Bargiggia svela: “La vera decisione definitiva è stata di Giuntoli, perché lui aveva capito che Allegri non gradiva lavorare con il difensore“. Poi il collega va giù duro: “Secondo me Bonucci si è ricoperto di ridicolo e la moglie ha fatto anche peggio con quel post“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni.