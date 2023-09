Garcia, problemi con Kvaratskhelia e De Laurentiis: la sua confessione

Il Napoli di Rudi Garcia scende in campo questa sera contro il Braga per l’esordio stagionale in Champions League: continuano le polemiche.

Gli azzurri arrivano alla sfida europea dopo due stangate importanti in Serie A. Prima la sconfitta, pesantissima anche dal punto di vista del gioco, contro la Lazio, e poi il pareggio a Marassi contro il Genoa. Tanti problemi per il Napoli che hanno fatto immaginare anche ad un clamoroso ribaltone con l’esonero del tecnico francese.

Rudi Garcia a Napoli non ha iniziato benissimo e ora è chiamato a una grande ripresa, proprio nella partita di Champions League contro lo Sporting Braga.

Esonero Garcia: cosa filtra dal Napoli

Il Napoli si è fermato già due volte in campionato e ora è già costretto a inseguire l’Inter, che sta tentando la prima fuga in classifica. Gli azzurri sono i campioni d’Italia uscenti e l’obiettivo di inizio stagione era quello di mantenere la vetta della classifica anche in questa stagione. Ma l’inizio è stato tremendo e ora va trovata una nuova quadra.

Le prime partite hanno fatto storcere un po’ il naso a tantissimi tifosi. Nessuno si aspettava una partenza tanto negativa e ora ci si aspetta un grande cambiamento.

Nelle ultime ore si è parlato insistentemente dell’esonero di Garcia ma dal Napoli, stando anche ai comunicati stampa, pare tutto tranquillo e sotto controllo.

Garcia in conferenza stampa: “Ho parlato con De Laurentiis”

Le ultime partite del Napoli sono state negative sia per i risultati che per le prestazioni messe in campo dagli azzurri. Il tecnico francese è giù sotto accusa e negli ultimi giorni ha parlato con De Laurentiis.

In conferenza stampa prima di Braga Napoli, Garcia ha confessato di aver sentito il presidente e di essere “sereno e tranquillo, l’ho sentito domenica e stamattina“.

I problemi del Napoli, però, sono molteplici e vanno risolti il prima possibile. “Dobbiamo essere più efficaci sotto porta e dobbiamo essere in grado di subire meno gol“, afferma Garcia in conferenza, che poi continua sottolineando che “cinque gol nelle prime quattro partite sono troppi gol, pur subendo solo 8 tiri nello specchio“.

Problemi Garcia – Kvaratskhelia: c’è stato un faccia a faccia

Rudi Garcia è stato nell’occhio del ciclone per tanti giorni a causa della sostituzione di Kvaratskhelia durante la partita contro il Genoa. Il tecnico ha spiegato che “Kvaratskhelia è stato frenato dall’infortunio in fase di preparazione”.

Che problema ha Kvaratskhelia? “Lo voglio tranquillo. Ci ho parlato e il miglior modo per tornare a segnare è non pensarci. Tutti sognano di andare più lontano possibile in questa competizione, le grandi serate di Champions League sono fatte per giocatori come Khvicha Kvaratskhelia“.