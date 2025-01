Adeyemi sta firmando in Serie A, un club anticipa il Napoli

Arrivano aggiornamenti di calciomercato da Sportitalia con Alfredo Pedullà che annuncia la decisione di un club nel puntare forte su Karim Adeyemi.

Una manovra di disturbo che sembra aver funzionato nei confronti del Napoli. Perché adesso una società ha deciso di puntare forte sull’esterno d’attacco del Borussia Dortmund pronto ad andare via per giocare con un nuovo club. Perché il calciatore sembra aver concluso la sua avventura in Germania e ora ci sono delle nuove società pronte a puntare su di lui e piace tanto in Italia.

In questo momento c’era un principio di accordo per il trasferimento Adeyemi in Italia con il Napoli che faceva sul serio per prendere il giocatore dopo la cessione di Kvaratskhelia. Adesso però si sono complicate le cose, perché a quanto pare c’è un’altra società di Serie A che ha deciso di mettere nel mirino proprio il giocatore e convincerlo ad un trasferimento in Italia nei prossimi mesi.

Calciomercato Napoli: Adeyemi firma con un altro club

Arrivano conferme su quello che sarà il futuro di Adeyemi che è pronto a giocare con una nuova squadra ma non da subito dopo che l’esterno del Borussia Dortmund ha preso una decisione molto importante nei suoi confronti.

Si parlava di Napoli per un trasferimento immediato, ma Adeyemi non ha intenzione di andare via a stagione in corso e per questo ha deciso di rifiutare e restare al Borussia Dortmund. Ma dietro queste voci potrebbe esserci anche altro, perché ci sono conferme in merito a quello che può accadere nei prossimi mesi con la Juventus che esce forte secondo Sportitalia sull’attaccante tedesco.

A quanto pare sembra saltato il trasferimento di Adeyemi al Napoli con il giocatore che può aspettare la Juventus. Perché il club bianconero può seriamente inserirsi per il giocatore che avrebbe già dato gradimento ad un passaggio rimandato in estate, in Italia e con la Juve che ci punta fortemente.

I prossimi mesi saranno decisivi con la Juve che può prendere Adeyemi e beffare così il Napoli.