Milan, affare Gimenez: il Feyenoord ha fatto una promessa

Arrivano le ultimissime di calciomercato che riguardano la scelta del Feyenoord per quanto riguarda l’affare Santi Gimenez che il Milan vuole prendere subito.

Il club rossonero ha intenzione di fare le cose in maniera sistemata e puntare forte su determinati giocatori che possono fare la differenza in vista del finale di stagione dove l’obiettivo minimo è quello di rientrare in Champions League. In questo momento sono stati persi diversi punti ma con dei nuovi acquisti il Milan vuole tornare ad essere competitivo.

Tra i vari giocatori messi nel mirino spunta anche il nome di Santi Gimenez che ora è l’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan in questa sessione di mercato di gennaio e il calciatore messicano potrebbe arrivare davvero da un momento all’altro.

Attenzione a quello che può accadere ora visto che si parla di quello che può essere il trasferimento di Gimenez al Milan con il Feyenoord che ha l’ultima parola dopo che è stato già raggiunto un accordo tra l’attaccante e il club rossonero italiano. La volontà tra le parti è quella di chiudere, ma sarà il club olandese a dare nelle prossime ore una risposta definitiva.

Calciomercato Milan: la promessa per Gimenez

Il Milan ha già chiuso diversi acquisti ma è Gimenez l’obiettivo concreto e reale che chiede Conceicao alla società per questa finestra di mercato. Dopo che Jovic, Okafor, Abraham e Morata non hanno inciso ora si punta su un altro giocatore che si spera possa arrivare da un momento all’altro.

C’è l’accordo ormai totale tra Gimenez e il Milan e ora la partita da giocare è con il Feyenoord che vuole prima di tutto completare il percorso di Champions League con l’ultima gara nelle prossime ore e poi prenderà una decisione definitiva.

Saranno proprio le prossime 72 ore quelle decisive per capire come andranno le cose tra Gimenez e il Milan con il Feyenoord che dovrà dare una risposta ad entrambi.

L’agente del calciatore si sente fiducioso per una promessa che avrebbe ricevuto già da diverso tempo in merito a quella che sarebbe stata una maxi offerta irrinunciabile per il giocatore, ora arrivata dal Milan. Santiago Gimenez ha dato priorità assoluta al Milan e l’obiettivo è giocare già il derby contro l’Inter del 2 febbraio.