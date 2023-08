Napoli, Garcia è già in emergenza: altro infortunio per un titolare

La stagione dei campioni d’Italia non è iniziata nel migliore dei modi, anche perché oltre a riscontrare difficoltà nel calciomercato, il Napoli starebbe cercando di far fronte ad alcuni importanti infortuni che mettono decisamente a rischio l’imminente esordio in Serie A.

Già nel scorso degli scorsi giorni alcuni titolari della formazione di Rudi Garcia hanno subito qualche acciacco che ha preoccupato e non poco staff medico e tifosi. A questi già registrati, a quanto pare, se ne sarebbe aggiunto un altro proprio nelle ultime ore a seguito dell’allenamento mattutino in quel di Castel di Sangro.

Insomma, la stagione deve ancora ufficialmente incominciare, ma Rudi Garcia ed il Napoli sono già in un forte stato di emergenza.

Napoli in emergenza: Garcia perde un altro titolare per infortunio

Notizie tutt’altro che positive arrivano dall’allenamento mattutino del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro. Nonostante l’appena conquistato Scudetto l’ambiente partenopeo è tutt’altro che contento dell’operato della società in questo calciomercato, ed i molteplici infortuni che stanno colpendo la rosa di Rudi Garcia non fanno altro che alimentare ancora di più la preoccupazione.

Negli scorsi giorni ci si è dedicati soprattutto all’analisi del problema fisico patito da Kvicha Kvaratskhelia, la stella di questo gruppo, ma a quanto pare il georgiano non è l’unico top della formazione del Napoli ad essersi infortunato in questi ultimi giorni di ritiro. L’allarme in casa azzurri è ufficialmente scattato, anche perché nel report di oggi da Castel di Sangro i campioni d’Italia hanno segnalato il k.o. di un’altra delle colonne portanti di questa squadra.

Stando dunque a quanto riportato dal Napoli, anche Zambo Anguissa è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio all’ottavo giorno di lavoro per i campioni d’Italia in Abruzzo. Con il k.o. del camerunese gli azzurri hanno da che valutare per bene questa situazione, anche perché sono diversi i giocatori attualmente fermi ai box.

Napoli, infortunio anche per Anguissa: le condizioni

Dopo Kvicha Kvaratskhelia i tifosi del Napoli hanno da che preoccuparsi anche per le condizioni di uno dei tre perni del centrocampo azzurro, ovvero Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, come il georgiano, ha patito un fastidio fisico che ha allarmato immediatamente piazza e staff medico, che ad oggi è alle prese con un’infermeria, a sorpresa, particolarmente affollata.

Il report sull’allenamento mattutino del Napoli a Castel di Sangro ha per l’appunto segnalato lo stop di Zambo Anguissa, svelando che il 99 azzurro non ha svolto la sessione con i suoi compagni per un risentimento muscolare alla gamba destra.

Napoli: il punto sugli infortunati da Castel di Sangro

Nel report di oggi il Napoli, oltre a segnalare il ko di Zambo Anguissa, ha anche fatto il punto sugli altri infortunati della rosa azzurra.

Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Kvaratkshelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Olivera lo ha fatto in campo. Seduta in piscina invece per Mario Rui, Zedadka e Gaetano.