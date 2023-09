Affare dell’ultimo giorno di mercato: firma per la big di Serie A

Le big di Serie A stanno provando a muoversi in maniera importante nell’ultimo giorno di calciomercato: ora c’è il colpo a sorpresa.

Il calciomercato chiuderà questa sera alle 20 e tutte le big sono alla ricerca del colpo perfetto che possa dare agio ai rispettivi allenatori di lottare su tutti i fronti con una rosa completa al 100%. Le dirigenze sono costantemente al lavoro in quest’ultima giornata per portare a casa colpi inaspettati e di grande qualità, così da accontentare anche i tifosi che si aspettano le ultime entrate.

La situazione è da tenere sotto controllo proprio in questi minuti perché i dirigenti si stanno muovendo per portare un colpo straordinario all’allenatore.

Calciomercato Milan, assalto finale: ecco chi arriva

Il Milan è una delle società più attente al calciomercato in quest’ultimo giorno. I rossoneri hanno bisogno ancora di qualche rinforzo, come richiesto espressamente da Stefano Pioli alla dirigenza, e ora Moncada e Furlani vogliono chiudere qualche colpo d’oro. All’indomani del sorteggio di Champions League che vede i rossoneri impegnati in un girone difficilissimo, la dirigenza è ancora più convinta di dover completare la rosa.

Si stanno cercando diversi profili importanti che possano garantire qualità e profondità alla rosa del tecnico emiliano, già molto soddisfatto dei colpi messi a segno in questi due mesi di mercato.

Il Milan vuole approfittare dell’ultimo giorno di mercato per andare a pescare qualche sorpresa dal mercato e chiudere un colpo a sorpresa dalla Serie A.

Milan: contatti con il Torino per Sanabria

Il Milan punta Tonny Sanabria del Torino. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa aiutare Olivier Giroud nei momenti più stancanti della stagione. Pioli ha chiesto una punta di ruolo per poter completare l’attacco e non intende affidarsi al solo Okafor per gestire la rosa per l’intera stagione, che si preannuncia molto complessa.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il nome che sta stuzzicando le idee di mercato del Milan per completare l’attacco è il paraguayano del Torino. In granata è appena arrivato Duvan Zapata e le chance dell’ex Genoa sembrano ridursi sempre di più.

Juric direbbe addio a Sanabria, anche per puntare su un attacco estremamente fisico composto da Zapata e Pellegri. Il Milan sta trattando per chiudere proprio in questi minuti.

Sanabria al Milan: le cifre dell’affare

Antonio Sanabria al Milan si può sbloccare nelle ultime ore. Rossoneri e granata stanno contrattando per arrivare alla definizione dell’affare che garantirebbe a Pioli e a Juric un attacco completo e senza problemi.

Il Torino ha aperto alla cessione di Sanabria e chiede 10 milioni di euro per cedere il paraguayano. Il Milan sta tentando di fare l’affare in prestito con diritto di riscatto ma potrebbe cedere alle richieste granata e provare a prenderlo a titolo definitivo per 7 milioni.