Mason Greenwood in Serie A: colpo della big, si chiude oggi

Dopo le vicissitudini che hanno riguardato la vita extracampo, Mason Greenwood lascerà il Manchester United: firma in Serie A oggi pomeriggio.

L’attaccante inglese è ancora al centro di polemiche e difficoltà che riguardano la sua vita privata che ha, ovviamente, investito anche la parte sportiva. Le accuse di violenza fisica e sessuale mosse dalla sua compagna lo scorso anno, hanno lanciato un’ombra gravissima sul giovane calciatore britannico. Ora la situazione è risolta con il ritiro delle accuse che ha permesso il reintegro sportivo del classe 2001.

La Serie A è una possibilità concreta per Mason Greenwood che sta cercando una nuova esperienza per il suo futuro. In Inghilterra non ha ricevuto offerte e ora sembra esserci l’Italia nel suo destino.

Calciomercato, il colpo è Greenwood: le ultime

In Serie A le big stanno cercando nuovi colpi per l’attacco e sta pensando di acquistare Mason Greenwood in uscita dal Manchester United. Il giovanissimo campione inglese è pronto a tornare in campo dopo un periodo estremamente complicato dal punto di vista personale. Non ha avuto più chance di mettere in mostra il suo talento dopo le gravi notizie che lo hanno coinvolto ma ora sembra recuperato per tornare in campo.

La Serie A può essere lo scenario giusto per ripredere il talento di Greenwood e portarlo nuovamente a rigoglire dopo che con il Manchester United aveva mostrato grandissime qualità.

Il calciomercato chiude oggi e l’inglese potrebbe essere il colpo a sorpresa della big che lo acquisterebbe praticamente a parametro zero.

Mason Greenwood in Serie A: si chiude subito

Mason Greenwood è considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese e in Serie A potrebbe fare benissimo, nonostante sia fuori condizione e non giochi da diverso tempo. Il Manchester United ha già deciso di dirgli addio e lo ha comunicato in una nota ufficiale poche settimane fa.

La Lazio sta pensando a Greenwood. La squadra biancoceleste è tornata in Champions League e sta pensando di chiudere almeno un colpo importante in attacco per garantire a Sarri maggiori scelte per affrontare una stagione che si preannuncia estremamente complessa.

È Mason Greenwood l’ultima idea di mercato della Lazio: il club capitolino sta provando il blitz finale per l’attaccante inglese, classe 2001, di proprietà del Manchester United.

Lazio Greenwood: serve il sì di Sarri

Ci sono stati dei contatti tra la Lazio, il Manchester United e gli agenti di Greenwood che ha aperto al trasferimento in Italia. Si stanno cercando tutti gli accordi definitivi prima di confermare il trasferimento.

Adesso serve l’ok di Sarri per poter portare a termine l’operazione. La Lazio potrebbe assicurarsi un grande talento di caratura mondiale.