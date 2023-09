Serie A: fatta per l’attaccante ma niente visite, il motivo

Il calciomercato di Serie A volge alla conclusione e c’è un grande colpo in chiusura proprio in questi minuti: non farà le visite mediche.

Tutte le squadre stanno correndo ai ripari proprio in questo ultimo giorno per completare le rispettive rose e non restare con il dubbio di non aver fatto il meglio possibile per raggiungere gli obiettivi. Dalle grandi alle piccole, tutte si stanno muovendo alla ricerca del colpo perfetto e low cost per poter chiudere il mercato estivo in bellezza. Ma ci sono anche dei casi curiosi in queste ultime ore.

Il calciomercato di Serie A prevede ancora molti movimenti in attacco e per velocizzare le firme ed evitare ulteriori problemi e perdite di tempo, il club ha deciso di non far svolgere le visite mediche.

Calciomercato Serie A: si chiude ora per l’attaccante

La Serie A sta affrontando l’ultimo giorno di mercato con grande entusiasmo per portare nel nosrto campionato tanta competitività e possibilità di giocarsi il campionato alla pari con tanti altri club. Tutte le squadre stanno cercando miglioramenti importanti per riuscire a garantire ai rispettivi allenatori una rosa capace e forte per raggiungere gli obiettivi già prefissati.

Dopo due giornate di campionato tutti gli allenatori e i dirigenti si sono resi conto di dover operare in entrata per poter gestire al meglio la rosa e non avere problemi in futuro.

Il calciomercato chiude questa sera e in questi minuti il club di Serie A sta chiudendo per l’attaccante che sarà il titolare indiscusso.

Monza, fatta per Colombo dal Milan: si chiude

Il Milan dirà addio a Lorenzo Colombo che viaggerà in direzione Monza. Nella giornata di ieri sono avvenuti i contatti e i colloqui decisivi tra Adriano Galliani e la dirigenza rossonera per chiudere il colpo in entrata. Raffaele Palladino accoglierà il nuovo attaccante dopo aver detto addio ad Andrea Petagna.

Colombo al Monza potrebbe essere un grande colpo di mercato. Giovanissimo e dalle grandi qualità, già mostrate anche in Serie A, l’ormai ex Milan è pronto a iniziare una nuova avventura per mettere in mostra il suo talento.

L’affare Milan – Monza per Colombo è in chiusura proprio in questi minuti e già dalla prossima giornata di Serie A il classe 2002 può essere a disposizione del suo nuovo allenatore.

Colombo al Monza senza visite mediche: il motivo

Lorenzo Colombo sarà un nuovo attaccante del Monza. Il bomber classe 2002 passerà in Brianza per mettersi in mostra e crescere ancora di più agli ordini di Raffaele Palladino.

La curiosità è che Colombo non farà le visite mediche con il Monza perché ci si affiderà all’idoneità sportiva fatte un mese fa ad inizio ritiro con il Milan.