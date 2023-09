Affare tra Juve e Atletico: coinvolto anche Griezmann

La Juventus e l’Atletico Madrid potrebbero rendersi protagonisti di un importante affare di calciomercato in futuro: intreccio con Griezmann

Fin dove può spingersi la Juventus targata Massimiliano Allegri? È questa una delle domande più ricorrenti attualmente. Francesco Totti, addirittura, ritiene che la squadra bianconera sia la vera favorita per la conquista dello Scudetto. Probabilmente il giudizio dell’ex capitano della Roma è influenzato dalla mancata partecipazione alle coppe europee.

Tale dettaglio può senz’altro rappresentare un vantaggio rilevante rispetto alle concorrenti, ma è altrettanto necessario sottolineare la netta superiorità di Milan e Inter. E non va dimenticato pure il Napoli Campione d’Italia, anche se lo start degli azzurri non è stato molto positivo nel complesso. La ‘Vecchia Signora’ vanta una rosa forte, a maggior ragione considerando le ultime prestazioni di due pedine fondamentali come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Entrambi gli attaccanti non godono di un buon feeling calcistico con Massimiliano Allegri, ma hanno comunque la possibilità di crescere ancora dal punto di vista del rendimento in campo e trascinare il gruppo nei mesi a venire. Sia il bomber serbo che l’esterno classe ’97 sono già andati a segno più volte, dettaglio che fa ben sperare in ottica futura. Ad ogni modo, non si tratta di due pedine incedibili, anzi.

Il Football Director Cristiano Giuntoli era stato molto chiaro in conferenza stampa: se giungono sul tavolo offerte elevate e ritenute congrue, qualche big della rosa può davvero fare le valigie. La proposta in argomento non è stata avanzata da nessun club, ragion per cui Vlahovic e Chiesa sono rimasti alla base.

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid su Chiesa: dipende da Griezmann

Ma non è affatto da escludere che tale scenario si ripresenti, soprattutto la prossima estate. Attenzione, in tal senso, all’intreccio di fuoco con Antoine Griezmann. Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’ l’attaccante francese starebbe seriamente valutando l’opzione di cambiare aria al termine della stagione in corso.

E nel caso in cui l’ex Barcellona abbandonasse realmente la nave rojiblanca, a quel punto l’Atletico potrebbe fiondarsi proprio su Chiesa. L’esterno bianconero è uno dei nomi presenti sulla lista del direttore sportivo dei ‘Colchoneros’ Andrea Berta.

Il club di Exor è in una situazione complicata dal punto di vista finanziario, di conseguenza è disposto ad ascoltare eventuali offerte per la cessione del talento nato a Genova. La valutazione attuale si attesta intorno ai 60 milioni di euro, una richiesta che l’Atletico Madrid potrebbe decidere di accontentare previa partenza di Griezmann.

Chiesa potrebbe essere l’opzione ideale per riempire il vuoto che lascerebbe l’addio del francese. Anche se, ovviamente, bisognerà vedere come proseguirà il percorso di recupero del classe ’97. Insomma, pista da monitorare nei mesi a venire.

