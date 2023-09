Esonero in Serie A: primo allenatore in bilico, la decisione

Dopo le prime tre giornate già si inizia a parlare di panchine traballanti che possono mettere a rischio il progetto di alcuni club in Italia, in Serie A c’è ora una notizia su un esonero.

Una situazione non facile da gestire ma ora la società sembra aver preso una posizione forte per quanto riguarda la scelta del proprio attuale tecnico che potrebbe essere messo ai margini del progetto con il passare del tempo.

Giungono ora le importanti novità per quanto riguarda quello che sarà il futuro dell’allenatore. Infatti, c’è la sensazione che tutto possa cambiare da un momento all’altro tra le parti.

Serie A: primo esonero in arrivo

Momento difficile per uno dei club italiani che non è ancora riuscito a vincere in questo inizio di stagione. C’è la decisione forte da parte della società che può arrivare da un momento all’altro. Il campionato di Serie A è iniziato da poco e dopo tre giornate ci sono già dei primi segnali positivi e negativi per i rispettivi club. Già sembra essersi scelto il grande equilibrio di inizio stagione con alcune società che sono delineate per alcuni obiettivi.

Intanto, oltre al mercato si deve parlare di quelli che sono i risultati da parte dei vari club con gli allenatori messi continuamente in bilico e sotto pressione per quello che devono dare giorno dopo giorno, soprattutto in Italia. Non c’è grande possibilità di lavorare con tranquillità, nemmeno nel mondo del calcio giocato e per questo motivo si sta perdendo la passione generale per questo sport.

Ora ci sono degli aggiornamenti per quello che sembra accadrà prossimamente ad una società che dovrà prendere delle decisioni dopo le dovute valutazioni ufficiali.

Udinese: esonero Sottil, la decisione del club

Secondo le ultime notizie che arrivano dal Friuli, c’è la seria possibilità che in futuro arrivi un nuovo allenatore con l’esonero di Sottil all’Udinese. E’ pur vero che la società però, nonostante i soli 2 punti non ha preso in considerazione questa via.

Infatti, anche con la crisi di risultati e di prestazioni, ora c’è la conferma dell’Udinese per Andrea Sottil che si giocherà tutto dopo la sosta per il suo futuro.

Udinese: Sottil esonerato dopo Cagliari?

La famiglia Pozzo, proprietaria dell’Udinese, già nelle prossime partite spera di poter raggiungere dei risultati importanti che potrebbero cambiare completamente l’attuale progetto con Andrea Sottil alla guida. Senza una vittoria con il Cagliari neopromosso allora si proverà a fare fuori anche l’attuale tenico.