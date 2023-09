Convocati Italia: Spalletti criticato, le parole di Barella

L’Italia nei prossimi giorni scenderà in campo contro la Macedonia del Nord per una partita importantissima di qualificazioni agli Europei 2024. Il progetto di Spalletti è partita e ora parla Barella della questione.

Italia: le parole di Barella sui convocati di Spalletti

In conferenza stampa è intervenuto Nicolò Barella per parlare di quelli che sono stati i convocati di Spalletti per la nuova Italia. Infatti, sono arrivate delle importanti comunicazioni al riguardo dopo le domande di alcuni giornalisti in merito a nessun giocatore del Milan in Nazionale. Queste le sue parole:

“Ogni mister ha le sue caratteristiche e Spalletti ci ha dato grandissime idee e ora sta a noi interpretarle in campo. Le scelte le fa il mister e io non entro in merito. Meglio prendere un’altra settimana di tranquillità e poi vederci direttamente sul campo senza accendere alcun fuoco.

Il mister ha sempre fatto giocare benissimo le sue squadre, col Napoli ha giocato il miglior calcio. Le idee non solo con la palla, ma anche nei movimenti e nella fase difensiva.

Spalletti interpreta il lavoro in modo diverso rispetto a Mancini, ma non voglio parlare delle differenze tra i due. Con me è stato subito onesto, mi ha criticato e fatto i complimenti, ha parlato in maniera schietta e questa cosa l’ho apprezzata molto”.