Primo esonero in Serie A, Conte pronto al ritorno: la notizia

Primo esonero in Serie A, con Antonio Conte pronto a subentrare. È la notizia che arriva dall’estero, in merito al suo ritorno.

Non ha ancora trovato squadra, dopo l’esperienza vissuta al Tottenham. L’ex allenatore dell’Inter e tra gli ultimi campioni d’Italia per quanto riguarda il comparto allenatori, potrebbe tornare in Serie A di fronte ad un progetto intrigante.

Qualora dovesse arrivare il primo esonero in Serie A, ecco la soluzione che porta ad Antonio Conte. Il tecnico salentino, che ha vissuto un’esperienza importante prima alla Juventus e poi all’Inter, chiuso dalla soluzione Spalletti in Nazionale, ecco che è pronto al ritorno in panchina, di nuovo in Serie A.

Conte, ritorno in Serie A: primo esonero in vista

Non è da escludere un esonero nell’immediato, stando a quelle che sono le ultime news in arrivo dalla Serie A.

Su Antonio Conte, hanno parlato addirittura i media esteri, analizzando quella che è la situazione in Serie A. Perché Conte attendeva una chiamata di alto livello, che non è arrivata, né in Premier, né in Ligue 1.

Luis Enrique ha trovato posto al PSG, l’ex Inter attendeva la Nazionale o altre soluzioni, che non sono arrivate. Ma qualora dovesse arrivare il primo esonero in Serie A e precisamente in Capitale, Antonio Conte potrebbe tornare subito in panchina, sbarcando a Roma.

Antonio Conte in Capitale: la destinazione

Secondo quanto riferito da Telegraph, in Inghilterra, l’ex allenatore italiano in Premier League, potrebbe far ritorno in Serie A. La situazione legata ai club in Capitale, potrebbe far gola ad Antonio Conte, che arriverebbe così a Roma.

Nelle intenzioni del mister salentino, quella di giocare nelle competizioni europee, così come gli accadeva ai tempi del Tottenham e dell’Inter, nelle sue due recenti esperienze. Una Conference League che gli fu tolta a causa della squalifica del club britannico, ma che troverebbe ora in un’altra manifestazione Uefa a Roma, precisamente in un club tra Lazio e Roma.

Mourinho e Sarri sulla graticola: Conte attende

Attende Antonio Conte, magari un posto in Capitale, diviso tra Roma e Lazio. Entrambi i club intrigano l’allenatore salentino che, qualora dovesse venir fuori un esonero tra le due panchine, sarebbe il primo nome tra i candidati per subentrare. Antonio Conte avrebbe gradito di ritornare in Serie A, ma tra le sue idee sembrava esserci quella al Napoli o al Milan, chiuso però dalle soluzioni in panchina di Rudi Garcia e Stefano Pioli. Adesso che la Roma ha il suo centravanti preferito, Romelu Lukaku e di fronte alla terza partita senza vittoria di Mourinho, lo Special One è a rischio esonero. Così come Sarri che, se dovesse perdere un’altra partita nella gara di stasera contro il Napoli, rischia il posto in panchina.