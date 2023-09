Esonero imminente, sconfitta decisiva: già scelto il sostituto

Il peggior inizio di stagione nella storia del club è sembrato essere un campanello d’allarme più che sufficiente per portare la proprietà a prendere un paio di decisioni importanti.

Una di queste riguarda il direttore tecnico, cacciato, e l’allenatore, prossimo all’esonero dopo i disastrosi risultati ottenuti in campo in queste prime uscite fra campionato ed Europa. C’è bisogno di dare una scossa a tutto l’ambiente, e la società sembrerebbe essere pronta a farlo cambiando anche guida tecnica.

In uno dei momenti più delicati nella storia del club c’è bisogno di fare scelte parsimoniose, ed è per questo che per il ruolo d’allenatore la proprietà starebbe pensando di riportare in panchina uno dei tecnici più amati, oltre che vincenti, di sempre.

E’ crisi profonda: esonero deciso, fatale l’ultima sconfitta

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, visto e considerato che sono già diversi i cambi in panchina effettuati in questo inizio di stagione. Alla questa folta lista presto potrebbe aggiungersene un altro, visto e considerato che l’allenatore ha ormai i minuti contati.

Dopo l’ultima, umiliante e deludente, sconfitta in campionato, la dirigenza ha seriamente iniziato a valutare il suo operato, non confermando più pubblicamente la fiducia nei suoi confronti come fatto già in precedenza. L’impressione è che qualcosa si sia rotto, e che già nelle prossime ore il club possa prendere una drastica decisione segnando una volta e per tutte il futuro dell’allenatore sulla panchina.

Stando dunque a quanto trapelato dai media olandesi, dopo l’allontanamento di Sven Mislintant, orami ex direttore tecnico del club, l’Ajax starebbe pensando di esonerare Maurice Steijn, il quale ora è inevitabilmente in discussione non solo per la brutta sconfitta nel Der Klassieker contro il Feyenoord, ma anche perché ha registrato la peggior partenza della storia dei lancieri in campionato.

Ajax, Steijn in bilico: il sostituto è invocato dai tifosi

Dopo questo inizio di stagione la posizione di Maurice Steijn da allenatore dell’Ajax è fortemente in discussione. I tifosi, stanchi dei risuolati che l’olandese sta ottenendo alla guida dei lancieri, avrebbero invocato a gran voce il nome di Louis Van Gaal, indicato essere l’unico allenatore in grado di poter salvare l’Ajax da questo momento di crisi totale.

Senza giocatore con i sentimenti dei tifosi, l’olandese ha chiarito che non ha alcuna intenzione di tornare a ricoprire quel ruolo ad Amsterdam. In caso di esonero di Steijn, dunque, Van Gaal non diventerà il nuovo allenatore dell’Ajax.

Niente ritorno all’Ajax: Van Gaal ha spiegato perché

Tornare sulla panchina dell’Ajax sarebbe stato super romantico, ma Louis Van Gaal ha chiarito quelle che sono le sue intenzioni per il futuro dicendo: “Non tornerà all’Ajax, non mi piace più essere l’allenatore di un club. Nazionale? Vedremo, dipende da tanti fattori“.