Svolta in panchina, Gallardo nuovo allenatore: scelta fatta

Complice il deludente inizio di stagione della squadra, la dirigenza sarebbe ad un passo dall’esonerare l’attuale allenatore per dare una scossa importante a tutto l’ambiente.

Ovviamente cambiare guida tecnica significherebbe ripartire da zero, cosa che il club sarebbe disposto a fare affidando la panchina ad una delle personalità più influenti degli ultimi anni.

Stando a quanto riportato in patria, infatti, la dirigenza avrebbe individuato in Marcelo Gallardo il perfetto sostituto dell’attuale allenatore. Le parti sarebbero in contatto già da diverse settimane, ed anche se a piccoli passi l’impressione è che il Muneco si avvicini ogni giorno che passa sempre di più alla panchina. I prossimi potrebbero dunque essere giorni decisivi per definire il futuro dell’argentino.

Svolta in panchina: arriva Gallardo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marcelo Gallardo, pronto ad intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera dopo l’ultima vincente al River Plate, e per la prima volta in Europa.

El Muneco parrebbe essere infatti finalmente pronto a sbarcare nel Vecchio Continente, accettando un incarico tutt’altro che semplice considerata la situazione nella quale attualmente riversa il club. L’argentino, però, è indicato dalla dirigenza come l’uomo ideale al quale affidare la rinascita della squadra, che ha dimostrato di avere bisogno di un condottiero forte e carismatico per rialzare la test dopo questo complicato inizio di stagione.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, con l’esonero di Mendilibar che sembra essere oramai cosa sempre più scontata, il Siviglia starebbe pensando proprio a Marcelo Gallardo per il ruolo di nuovo allenatore. Fra le parti il flirt va avanti già da diverso tempo, e questa sembrerebbe possa essere la volta giusta per vedere l’argentino non solo sulla panchina dei Rojiblancos, ma proprio in Europa.

Non solo Siviglia: c’è concorrenza per Gallardo

Il Siviglia non parrebbe essere l’unica squadra europea sulle tracce di Marcelo Gallardo in questo inizio di stagione. Oltre agli andalusi, infatti, anche un’altra “nobile decaduta” del calcio europeo starebbe seriamente valutando il profilo del Muneco per il ruolo di allenatore.

Il club in questione è il Marsiglia, che a differenza del Siviglia già si è liberato dell’oramai suo ex tecnico, Marcelino. Questo potrebbe indubbiamente dare un grosso vantaggio all’OM, che dal canto suo però si trova in un momento di forte difficoltà anche societaria che porta molti profili a rifiutare l’incarico, impauriti dell’ambiente nel quale si ritroverebbero a lavorare (vedi Galtier). Al momento, dunque, il tutto è in stand-by, con Siviglia e Marsiglia che si contendono Gallardo per la panchina.

Siviglia: c’è un’alternativa a Gallardo

Possiamo dire che al momento Gallardo è la prima scelta del Siviglia per la panchina, ma la società andalusa, considerata la complessità della situazione, avrebbe anche già individuato un’eventuale alternativa all’argentino. Si tratta di Julen Lopetegui, libero dopo l’ultima esperienza al Wolverhampton, che potrebbe dunque tornare sulla panchina dei Rojiblancos dopo un anno dal suo esonero.