Dramma Vaessen: le condizioni dall’ospedale

Bruttissime le immagini che sono venute fuori da una partita di calcio in Olanda, dove nella massima serie durante Ajax Waalwijk è stato il portiere Etienne Vaessen a rischiare la vita.

Il numero uno della squadra ospite è finito a terra dopo un violentissimo scontro di gioco che non solo non gli avrebbe più permesso di proseguire, ma l’ha portato per alcuni attimi a rischiare la carriere e anche la vita.

Violentissimo scontro di gioco nel finale di partita che ha fatto scattare l’allarme in campo dei giocatori e la paura nei tifosi che avevano assistito alla scena. La gara poi non è più stata possibile da giocare.

Ajax Waalwijk: infortunio Vaessen grave

Anche lacrime in campo quando al minuto 84, verso proprio il finale di partita del campionato di Eredivisie tra Ajax e Waalwijk, è stato il portiere della squadra ospite a finire ko a terra dopo un brutto infortunio che per alcuni attimi ha spaventato tutti e gli ha portato a rischiare anche la vita. Violento scontro tra Vaessen e l’attaccante Brobbey in campo con il primo che ha perso i sensi.

Immediato l’ingresso in campo dei medici vista la chiamata dei giocatori che hanno subito percepito la gravità della cosa. Dopo il violento scontro Vaessen è caduto a terra e non ha avuto più la possibilità di rialzarsi sulle proprie gambe. Il portiere ha perso i sensi ed è quindi stato trasportato d’urgenza in ospedale. Scene terribili quelle viste in campo da quel momento in poi con i compagni di squadra distrutti.

Condizioni Vaessen: le ultime dall’ospedale

Dopo il terribile evento sono arrivate le prime indicazioni riguardo quelle che sono ora le condizioni di Vaessen. Perché il durissimo scontro di gioco ha preoccupato tutti riguardo lo stato di salute del portiere che, dopo il trasporto in ospedale, ora sembra che si stia riprendendo.

A dare aggiornamenti è stato direttamente il proprio club con un comunicato ufficiale. Infatti, dopo diverse ore dall’accaduto, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali del Waalwijk sul proprio sito riguardo le condizioni del portiere Vaessen.

Vaessen: il club aggiorna sulle condizioni

Tantissimi i messaggi arrivati dagli altri club e colleghi riguardo la vicinanza a Vaessen e la sua famiglia per quanto accaduto. Ma dopo le preghiere però sono arrivati dei primi e importanti segnali. Questo l’ultimo comunicato del suo club sul suo stato di salute:

«Possiamo annunciare che, dopo approfonditi accertamenti medici, è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Siamo al fianco di Etienne e speriamo di riaverlo di nuovo con noi presto».