Panchina a De Zerbi: nel 2024 in una big assoluta

De Zerbi sta raggiungendo risultati straordinari con il suo Brighton: nel 2024 il tecnico italiano potrebbe sedersi su una super panchina.

Roberto De Zerbi sta incantando tutti con il suo Brighton, che si è ormai inserito in pianta stabile nelle posizioni più alte della Premier League regalando spettacolo puro a tutti i suoi tifosi.

Dopo aver centrato una storica qualificazione in Europa League la scorsa stagione, i Seagulls sono partiti molto forte anche quest’anno dimostrando di essere ormai una realtà. Molto del merito va ovviamente all’ex tecnico del Sassuolo, elogiato anche dagli altri colleghi per il gioco offerto con il suo Brighton.

Proprio questa ascesa dirompente di Roberto De Zerbi sta richiamando l’attenzione di alcuni dei club più importanti al mondo, che hanno cominciato a ragionare seriamente sulla possibilità di ingaggiare il tecnico italiano per la prossima stagione. Tra questi c’è il Real Madrid, che sta affrontando l’ultimo anno con Carlo Ancelotti al timone.

L’allenatore di Reggiolo ha già raggiunto un accordo con la Federazione brasiliana per diventare commissario tecnico dei verdeoro a partire dal luglio 2024. I Blancos sono molto concentrati su questa stagione, nella speranza di poter tornare a conquistare qualche trofeo importante: tuttavia, il club di Florentino Perez sta anche sondando il terreno alla ricerca di un sostituto dell’ex coach del Milan.

De Zerbi, il sogno può diventare la realtà: arriva la chiamata

Tra i profili molto apprezzati in casa Real Madrid c’è anche quello di Roberto De Zerbi, che secondo la stampa britannica sarebbe diventato addirittura il favorito per prendere il posto di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail l’ex allenatore del Sassuolo è in pole in una lista di nomi che include anche altri grandi nomi, tra cui l’attuale allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

De Zerbi ha fatto chiaramente capire di trovarsi benissimo in Inghilterra e di apprezzare tanto la Premier League. Tuttavia è fin troppo evidente che una chiamata da parte del Real Madrid sarebbe davvero difficile da rifiutare: per il tecnico italiano rappresenterebbe una vera e propria svolta nella carriera.

Oltre a De Zerbi e Xabi Alonso, i Blancos pensano anche ad altre soluzioni che verrebbero accolte favorevolmente dai tifosi, come ad esempio Arbeloa e Raul Gonzalez. Ancelotti, in una recente intervista, ha però parlato molto bene di Xabi Alonso, che ha avuto come giocatore al Real: insieme hanno riportato la Champions a Madrid nel 2013-2014, aprendo di fatto il ciclo delle Merengues in Europa.