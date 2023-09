L’ex Juve alla Fiorentina: il colpo a gennaio è prenotato

La Fiorentina è già proiettata verso il mercato invernale: a gennaio scatterà l’assalto per un ex Juventus.

Vuole continuare a crescere, la Fiorentina. In estate il presidente Rocco Commisso ha investito in maniera concreta sul mercato, regalando a Vincenzo Italiano diversi elementi di qualità tesi a rafforzare la rosa a sua disposizione.

I risultati ottenuti nella prima parte della stagione sono stati positivi: la Viola, ad esempio, ha strappato il pass per la fase a gironi della Conference League battendo il Rapid Vienna mentre in campionato sono arrivate le vittorie ai danni del Genoa e dell’Atalanta.

Unico neo finora il pesante ko (4-0) rimediato in casa dell’Inter comunque già smaltito dalla formazione toscana, salita a -5 dalla vetta occupata proprio dai nerazzurri. Nel prossimo turno della Serie A la Viola farà visita all’Udinese, ancora ferma a 3 punti. Nell’occasione Italiano potrà contare sull’intero gruppo, ad eccezione di Jonathan Ikoné ancora fermo ai box per colpa dell’infortunio all’anca rimediato il 5 agosto nel corso dell’amichevole disputata contro il Newcastle.

Le condizioni del francese preoccupano non poco il mister e la dirigenza. La quale, non a caso, in questi giorni si è riattivata al fine di individuare un’ala destra in grado di offrire maggiori garanzie (sia dal punto di vista fisico che realizzativo) dell’ex Lille. Il mirino del direttore generale Joe Barone, in particolare, è finito su un talento che ha da poco rinnovato fino al 2027 il contratto con il suo attuale club.

Fiorentina, il nuovo rinforzo è un Juventus: a gennaio l’assalto

Parliamo di Riccardo Orsolini, a lungo inseguito nelle scorse settimane dalla Lazio e dal Napoli. Il 26enne, alla fine, ha deciso di accettare il prolungamento offerto dai felsinei da 2 milioni netti all’anno e rimanere così alla corte di Thiago Motta. La sua permanenza al Bologna, in ogni caso, potrebbe interrompersi tra qualche mese.

La Fiorentina, che già in estate aveva avuto modo di interloquire con il suo entourage, a gennaio si farà infatti avanti con l’obiettivo di strapparlo ai rossoblù. L’addio è possibile anche perché Motta, pur apprezzando le qualità balistiche dell’ex Juventus, non lo ritiene imprescindibile (appena una presenza da titolare in 4 gare).

Il tecnico, inoltre, può contare su una folta batteria offensiva composta da Dan Ndoye, Jesper Karlsson ed Alexis Saelemakers. Il divorzio, come detto, ha diverse chance di andare a scena. La Fiorentina fiuta l’affare: Orsolini può essere il nuovo regalo per Italiano con cui mandare in estasi la tifoseria.