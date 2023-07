Al sole il dettaglio è rovente: Sabrina Salerno, si vede tutto

Sabrina Salerno, scatti splendenti al sole, di una sensualità illegale e senza limiti: si vede quanto basta per innamorarsi ancora

Per lei, si può tranquillamente scomodare il termine ‘leggenda’, senza timore alcuno di esagerare. Perché Sabrina Salerno rappresenta esattamente questo, agli occhi di legioni di ammiratori di varie generazioni, avendo incarnato, e continuando a farlo senza sosta, un ideale di bellezza e sensualità stratosferico.

La cantante e showgirl non smette di stupire e a 55 anni ha ancora l’energia, l’entusiasmo e il fascino dirompente di una ragazzina. Esplosiva in tutto e per tutto, caratterialmente e nel modo in cui si pone esteticamente, non facendo mai mancare immagini destinate a far sognare tutti ad occhi aperti. Una lunga serie di capolavori che da alcuni anni, come sappiamo, si sono trasferiti sui social, dove Sabrina non ha patito per niente il confronto con altre celebrità più giovani di lei. Anzi, ha raccolto come al solito l’ammirazione e l’acclamazione generale.

Sembra non essere cambiato nulla dai ruggenti anni Ottanta, quelli in cui debuttò sul palco facendo parlare di sé tutta l’Italia e non soltanto. La verve e la sensualità made in Sabrina sono sempre immediatamente riconoscibili e lasciano il segno. Chiedere per informazioni a tutti coloro che hanno assistito alle date del suo lungo tour europeo in questa prima metà di 2023, un trionfo di pubblico assoluto testimoniato dalle immagini condivise da Sabrina sul suo profilo Instagram.

Sabrina Salerno, la scollatura in trasparenza è una vera bomba: vietata ai deboli di cuore

Un profilo che per l’ennesima volta si rivela un appuntamento cult e immancabile per tutti i suoi fan, numerosissimi. Sabrina vanta un seguito da oltre un milione e 300 mila followers. E trova il modo di mandarli al tappeto ancora una volta.

La visione in maglietta bagnata e trasparente è davvero illegale e sfida la censura. Il dettaglio del vertiginoso lato A fa battere il cuore e raccoglie naturalmente vagonate di like e commenti a favore. Anche se gli scatti dell’ultimo post sono soprattutto una risposta alle critiche degli haters, che sul web non mancano nemmeno a una come lei.

Il messaggio non potrebbe essere più chiaro di così: “Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa“. Con un hashtag conclusivo, che recita ‘on my way‘, altrettanto eloquente. Siamo sicuri, in ogni caso, che la stragrande maggioranza della community sia dalla parte di Sabrina.