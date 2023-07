UFFICIALE – Rinnovo a sorpresa: ha firmato con l’Inter

Sembrava potesse andare via da un momento all’altro e invece alla fine è arrivato il rinnovo di contratto con l’Inter: adesso è anche ufficiale grazie al comunicato del club.

Colpo di scena nel mercato dell’Inter che esalta i tifosi. Dopo una stagione positiva nelle Coppe (deludente in campionato) e con l’amarezza del sogno Champions sfiorato con la Finale persa, ora la società è pronta a ripartire.

C’è intenzione da parte del club di mettere in piedi una formazione sempre più forte per i prossimi anni e ora arrivano novità riguardo quello che potrebbe accadere. La strategia è stata già definita per il calciomercato dell’Inter.

Calciomercato Inter: ufficiale il rinnovo

Arriva la svolta definitiva in casa Inter, perché il giocatore è riuscito a strappare l’accordo che chiedeva e pensava di meritare. Sacrificio importante da parte della società che ha comunicato tutto sul sito ufficiale riguardo il rinnovo del giocatore.

L’accordo definitivo è stato trovato con l’Inter che ha annunciato il prolungamento di contratto di Bastoni con un comunicato. Un rinnovo un po’ a sorpresa considerando che era in scadenza 2024 e che piaceva a tantissime squadre pronte a convincerlo ad andare via per maxi stipendi. Alla fine non ha scelto di fare come Skriniar e ha voluto firmare un nuovo accordo con i nerazzurri.

Alessandro Bastoni ha firmato il rinnovo fino al 2028 con l’Inter. Il difensore classe 1999 sarà nerazzurro per tanti altri anni ancora e non ha intenzione di lasciare nel prossimi futuro questa società a cui si è legato fortemente. Sarà sempre più centrale nel progetto di Simone Inzaghi e della famiglia Zhang.

Rinnovo Bastoni Inter: il calciatore ha accettato

Alla fine la fumata bianca è arrivata dopo settimane che il suo agente Tullio Tinti era in trattativa con l’Inter. Si pensava che qualcosa potesse complicare il rinnovo di Bastoni con l’Inter, ma nulla da fare. Alla fine il giocatore ha deciso di restare con tutto se stesso e per questo motivo ora la società ha deciso di premiarlo con un grande stipendio da top player. Sarà uno dei più pagati in società da questi prossimi giorni.

Inter: stipendio Bastoni, le cifre

Alessandro Bastoni ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter al doppio dello stipendio. Infatti, rispetto i circa 2,5 milioni a stagione che prendeva dal precedente contratto, ora la società è riuscita a strappare un accordo per il futuro che è molto conveniente anche al giocatore a livello di cifre. Infatti, il nuovo stipendio di Bastoni con l’Inter sarà di 5,5 milioni di euro netti l’anno grazie al rinnovo, più bonus che possono far salire ancora di più la cifra.