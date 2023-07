Sampdoria: doppio regalo a Pilo, arrivano 2 acquisti

La situazione al momento è la seguente in Italia, perché la Sampdoria sta facendo di tutto per spronare la piazza con nuovi acquisti dopo la delusione.

Il club blucerchiato ligure ha intenzione di svoltare le prossima stagione e di riscattarsi dopo che quest’anno è stato deludente con i risultati e non solo. Il club è stato fatto fuori dalla massima serie italiana

E’ arrivata la retrocessione dalla Serie A alla Serie B per chiudere il cerchio del club ligure che ha passato un anno terribile.

Calciomercato Sampdoria: nuovi acquisti per Andrea Pirlo

Andrea Pirlo guiderà il prossimo anno la Sampdoria. Ha deciso di accettare la sfida con il campionato di Serie B, uno dei più difficili e senza pronostico in Europa. Perché continuano ad esserci ogni anno delle sorprese riguardo quello che può accadere alla società, ma gli ultimi anni sono stati solo di grande caos per questo motivo ora c’è voglia di tornare subito in Serie A.

Sono due i giocatori che sta trattando la Sampdoria e che possono arrivare da un momento all’altro per andare a completare i reparti in quei posti vacanti o deboli. L’intenzione è quella di rendere il più competitiva possibile la squadra che dovrà poi affrontare la lunga stagione con la speranza di ottenere al qualificazione al prossimo campionato di Serie A.

Adesso sono due i giocatori messi nel mirino da parte della Sampdoria che da un momento all’altro potrebbe annunciare e chiudere in maniera definitiva gli acquisti di questi due giocatori. Si tratta di due profili che hanno intenzione di cambiare aria e il progetto Samp può convincerli.

Sampdoria: Pirlo vuole Hamza Rafia

Hamza Rafia è uno dei primi obiettivi di mercato della Sampdoria di Andrea Pirlo. Il club ligure blucerchiato ha voglia di puntare sul centrocampista tunisino del Pescara cresciuto con la Juventus anche nei precedenti anni.

Si tratta di un profili che piace tantissimo anche alla stessa Samp. La sua valutazione è di 4 milioni di euro e ora Hamza Rafia può diventare un nuovo giocatore della Sampdoria.

Calciomercato Sampdoria: anche Cher Ndour piace

Un altro talento che è finito nel mirino della Sampdoria è Cher Ndour, centrocampiata classe 2004 dotato di grande talento che gioca anche co la Nazionale U19. Si è svincolato dal Benfica e ora aspetta la nuova occasione.

Anche il PSG segue Cher Ndour, ma la Sampdoria non vuole perdere quest’occasione importante. Possibile approdo in blucerchiato anche di Andrea Mancini (figlio del ct azzurro). Il commissario tecnico della Nazionale sarebbe entusiasta di vedere il proprio figlio in Nazionale e con la maglia della Samp dopo quello che ha vissuto e vinto.